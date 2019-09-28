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00:31 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» вернул лидерство после очередного тура чемпионата Беларуси по хоккею

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман», победив солигорский «Шахтер», воспользовался осечкой «Динамо-Молодечно» в поединке с «Лидой» и вернулся на лидирующие позиции в экстралиге А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Судьба поединка между горняками и гостями из Гродно фактически решилась во второй половине первого периода, когда с интервалом в пять минут хозяева умудрились пропустить три результативных выпада хоккеистов «Немана». Отличились Никита Крыскин, Антон Елисеенко и Александр Малявко. Игроки «Шахтера» обрушились на ворота «Немана». Однако все, что им удалось, — отквитать две шайбы. Отметим, что оба раза хозяева использовали численное преимущество. Но от поражения не ушли — 2:3 (1:3, 0:0, 1:0).

Сенсация случилась в Молодечно, где команда с самой результативной атакой экстралиги А так и не смогла распечатать ворота одного из аутсайдеров турнира, «Лиды». «Рыцари» отличились на 40 минуте встречи благодаря точности Игоря Спешилова, а затем грамотно отбивались от не ожидавших такой прыти «зубров».

Казалось бы, «Гомель» станет для «Юности» легкой добычей. И минчане долго вели в счете, отличившись уже на пятой минуте матча. Но в самом начале третьего периода «рыси» отыгрались, обеспечив нервную концовку поединка. В итоге Андрей Антонов поставил точку в матче менее чем за минуту до конца овертайма, реализовав большинство — 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0 ОТ).

Ну и наконец в споре могилевчан и жлобинского «Металлурга» «львы» оказались сильнее «волков», прервав серию неудачных поединков викторией со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0).

Турнирное положение команд: 1. «Неман» — 12 матчей/24 очка. 2. «Динамо-Молодечно» — 12/23. 3. «Шахтер-Солигорск» — 12/23. 4. «Юность-Минск» — 9/19. 5. «Гомель» — 11/16. 6. «Могилев» — 11/15. 7. «Лида» — 12/10. 8. «Металлург-Жлобин» — 11/5.

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