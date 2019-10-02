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1 октября, источник: БЕЛТА

«Юность» в дополнительное время нанесла поражение «Лиде» в чемпионате Беларуси по хоккею

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» в матче чемпионата Беларуси с трудом обыграли в гостях «Лиду», дожав соперников лишь в овертайме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В отличие матча этих дружин в столице, который завершился со счетом 8:0 в пользу минчан, на сей раз многократные чемпионов Беларуси не порадовали результативностью своих болельщиков. Впрочем, Лида традиционно является крепким орешком на домашней арене.

Вратарь «рыцарей» Иван Поляков постоянно признается лучшим игроком своей команды. Вот и на этот раз он действовал очень надежно. Минчане в четыре раза перебросали визави, но так и не смогли открыть счет в основное время матча.

Впрочем, «рыцари» также не довели свои редкие атаки до взятия ворот. Последняя возможность был упущена за несколько мгновений до завершения основного времени поединка. Голкипер «Юности» Ян Шелепнев выручил свою команду.

Судьба матча решилась в овертайме. Никита Мицкевич из «Юности» на третьей минуте дополнительного времени отправил шайбу в ворота соперников. Случилось это после того, как «рыцари» ошиблись в своей зоне. Иван Поляков на сей раз был бессилен. Тем не менее, лидчанам удалось впервые за два года отобрать очки у «Юности».

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