«Юность» в дополнительное время нанесла поражение «Лиде» в чемпионате Беларуси по хоккею

В отличие матча этих дружин в столице, который завершился со счетом 8:0 в пользу минчан, на сей раз многократные чемпионов Беларуси не порадовали результативностью своих болельщиков. Впрочем, Лида традиционно является крепким орешком на домашней арене.

Вратарь «рыцарей» Иван Поляков постоянно признается лучшим игроком своей команды. Вот и на этот раз он действовал очень надежно. Минчане в четыре раза перебросали визави, но так и не смогли открыть счет в основное время матча.

Впрочем, «рыцари» также не довели свои редкие атаки до взятия ворот. Последняя возможность был упущена за несколько мгновений до завершения основного времени поединка. Голкипер «Юности» Ян Шелепнев выручил свою команду.