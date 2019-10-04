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19:29 (мск), источник: БЕЛТА

Капитан гродненского хоккейного клуба «Неман» Виктор Туркин пропустит из-за травмы около месяца

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан серебряных призеров чемпионата Беларуси, гродненского хоккейного клуба «Неман» Виктор Туркин пропустит из-за травмы около месяца, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный аккаунт гродненцев в соцсетях.

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Форвард получил повреждение в поединке со столичной «Юностью». У хоккеиста было подозрение на разрыв боковой связки колена и мениска, однако обследование показало, что травма менее серьезная.

Виктор Туркин — второй по результативности игрок «Немана» и экстралиги А. В текущем сезоне он набрал 12 (3+9) очков в 13 матчах.

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