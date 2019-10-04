Капитан гродненского хоккейного клуба «Неман» Виктор Туркин пропустит из-за травмы около месяца
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан серебряных призеров чемпионата Беларуси, гродненского хоккейного клуба «Неман» Виктор Туркин пропустит
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан серебряных призеров чемпионата Беларуси, гродненского хоккейного клуба «Неман» Виктор Туркин пропустит
Форвард получил повреждение в поединке со столичной «Юностью». У хоккеиста было подозрение на разрыв боковой связки колена и мениска, однако обследование показало, что травма менее серьезная.
Виктор Туркин — второй по результативности игрок «Немана» и экстралиги А. В текущем сезоне он набрал 12 (3+9) очков в 13 матчах.