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09:45 (мск), источник: Vesti.kz

Назад в «Барыс»? Натурализованный в сборную Казахстана канадец остался без клуба

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Мартен Сен-Пьер покинул «Шеффилд Стилерс», сообщает официальный сайт английского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В текущем сезоне 36-летний форвард сыграл пять матчей в регулярном чемпионате Британской элитной хоккейной лиги и набрал два (1+1) очка.

Весной этого года Сен-Пьер принял участие в чемпионате мира в Астане. В пяти играх он сделал три результативные передачи. Уроженец Канады был единственным игроком в составе сборной Казахстана, приехавшим из зарубежного клуба.

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В минувшем сезоне Сен-Пьер защищал цвета китайского «Куньлунь Ред Стара». Он принял участие в 27 матчах, в которых набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «-14».

В сезоне-2017/18 Сен-Пьер выступал за «Барыс» и «Адмирал». Он провел 40 матчей и набрал 28 (6+22) очков. Также в КХЛ форвард выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и хорватский «Медвешчак». Всего в лиге он провел 251 матч, забросил 42 шайбы и сделал 94 результативные передачи при показателе полезности «-28» и 148 минутах штрафного времени. При этом уроженец Канады подчеркивал, что хотел бы вернуться в «Барыс».

Добавим, что недавно казахстанский клуб расстался с канадским нападающим Адамом Хелукой. 24-летний форвард присоединился к «Барысу» перед стартом текущего сезона КХЛ. На его счету три (1+2) очка в восьми матчах регулярного чемпионата. 4 октября стороны расторгли контракт.

6 октября стало известно, что Хелука перешел в шведский «Линчепинг». Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

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