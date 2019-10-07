Назад в «Барыс»? Натурализованный в сборную Казахстана канадец остался без клуба
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Мартен
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Мартен
В текущем сезоне 36-летний форвард сыграл пять матчей в регулярном чемпионате Британской элитной хоккейной лиги и набрал два (1+1) очка.
Весной этого года
В минувшем сезоне
В сезоне-2017/18
Добавим, что недавно казахстанский клуб расстался с канадским нападающим Адамом Хелукой. 24-летний форвард присоединился к «Барысу» перед стартом текущего сезона КХЛ. На его счету три (1+2) очка в восьми матчах регулярного чемпионата. 4 октября стороны расторгли контракт.
6 октября стало известно, что Хелука перешел в шведский «Линчепинг». Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.