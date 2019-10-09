Текущие события
Хоккей. НХЛ
10.10
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Спартак
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Динамо Мн
32
Хоккей. НХЛ
10.10
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Витязь
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Барыс
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
ХК Динамо
32
Хоккей. НХЛ
10.10
Ванкувер Кэнакс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Нефтехимик
21
Все события
Фоторепортажи
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
12«Спартак» отметил юбилей Джикии пятым поражением подряд
22:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Хоккейный клуб «Гилдфорд Феникс» объявил о подписании экс-вратаря «Челси» Чеха

Бывший голкипер «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс», сообщает официальный сайт последнего.

Наверх

Первый матч за новую команду экс-футболист сыграет уже в ближайшее воскресенье, 13 октября.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я рад возможности сыграть за “Феникс”. Надеюсь, смогу помочь этой молодой команде достичь намеченных целей в сезоне и постараюсь выиграть с ней максимум матчей, когда буду получать шанс сыграть. После 20 лет в футболе это будет прекрасный опыт для меня сыграть в игру, за которой я люблю наблюдать и в которую играл, будучи ребёнком», — цитирует Чеха официальный сайт «Гилдфорд Феникс».

Напомним, большую часть профессиональной карьеры футболиста Чех провёл в «Челси». За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».

Читайте также
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Красивая Загитова, восточная Медведева и модная Трусова
Мария Шарапова: Я приблизилась к финишу карьеры
Российские гимнасты впервые взяли золото ЧМ в командном турнире
Определилась дата матча «Спартак» — «Ростов» в 1/8 Кубка России
Британские СМИ ответили на слова Дзюбы перед игрой с Шотландией
Сборная Германии по футболу играет с Аргентиной (трансляция)
Моуринью отказался возглавить соперника «Зенита» в группе ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь