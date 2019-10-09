Хоккейный клуб «Гилдфорд Феникс» объявил о подписании экс-вратаря «Челси» Чеха

«Я рад возможности сыграть за “Феникс”. Надеюсь, смогу помочь этой молодой команде достичь намеченных целей в сезоне и постараюсь выиграть с ней максимум матчей, когда буду получать шанс сыграть. После 20 лет в футболе это будет прекрасный опыт для меня сыграть в игру, за которой я люблю наблюдать и в которую играл, будучи ребёнком», — цитирует Чеха официальный сайт «Гилдфорд Феникс».