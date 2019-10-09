Хоккейный клуб «Гилдфорд Феникс» объявил о подписании экс-вратаря «Челси» Чеха
Бывший голкипер «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс», сообщает официальный сайт последнего.
Бывший голкипер «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс», сообщает официальный сайт последнего.
Первый матч за новую команду
«Я рад возможности сыграть за “Феникс”. Надеюсь, смогу помочь этой молодой команде достичь намеченных целей в сезоне и постараюсь выиграть с ней максимум матчей, когда буду получать шанс сыграть. После 20 лет в футболе это будет прекрасный опыт для меня сыграть в игру, за которой я люблю наблюдать и в которую играл, будучи ребёнком», — цитирует Чеха официальный сайт «Гилдфорд Феникс».
Напомним, большую часть профессиональной карьеры футболиста Чех провёл в «Челси». За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула