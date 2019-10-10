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00:48 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минской «Юности» победили «Пеликанс» в гостевом матче Лиги чемпионов

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» победили сегодня финский клуб «Пеликанс» в гостевом матче Лиги чемпионов — 4:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Счет в противостоянии открыл нападающий хозяев ледовой площадки Янош Хари — 1:0. Форвард минской «Юности» Денис Цыганов сравнял счет — 1:1. Увеличили преимущество его партнеры по команде Михаил Стефанович и Станислав Лопачук — 3:1. В третьем периоде Михаил Стефанович оформил дубль — 4:1.

Незадолго до конца матча форвард «Пеликанс» Ессе Юленен попытался сократить отставание от «красно-синих», взяв ворота соперников — 2:4.

После пяти туров Лиги чемпионов хоккеисты «Юности» с восемью очками занимают третье место в группе D, отставая на один балл от лидирующей «Лозанны».

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