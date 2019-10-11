Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли «Металлург» в матче чемпионата Беларуси

Молодечненцы с первых минут постарались взвинтить темп. В первом периоде отличился форвард «зубров» Павел Печур, который успешно взял ворота соперников — 1:0.
Сравнял счет нападающий «Металлурга» Дмитрий Войтехов, его начинания поддержал партнер по команде Илья Рак — 2:1.
Вторая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб. В третьем периоде форвард «Динамо-Молодечно» Артем Волков успешно атаковал ворота соперников — 2:2.
В овертайме хоккеисты не смогли выявить сильнейшего. В серии буллитов победу одержало молодечненское «Динамо» — 3:2.
В других матчах чемпионата Беларуси «Могилев» на домашней арене победил «Лиду» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Хоккеисты солигорского «Шахтера» оказались сильнее «Гомеля» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). -0-