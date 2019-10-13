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12 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» разгромно обыграли «Могилев» в матче чемпионата Беларуси

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» разгромно обыграли «Могилев» в гостевом матче чемпионата Беларуси — 10:2 (4:0, 4:0, 2:2). Команда из Гродно упрочила лидерство в турнирной таблице экстралиги А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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С начала поединка хоккеисты «Немана» завладели преимуществом и планомерно его увеличивали. Уже к концу первого периода гродненцы вели со счетом — 4:0.

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Дубль оформил форвард гостей Артур Савинов. Во второй двадцатиминутке отличился нападающий «Немана» Тимо Хильтунен, который трижды взял ворота соперников. Гродненцы довели счет до 8:0. В третьем периоде игроки «Могилева» забили пару шайб, но «Неман» также увеличил свое преимущество на два очка — 2:10.

В других матчах чемпионата Беларуси «Шахтер» на домашней арене проиграл жлобинскому «Металлургу» — 1:6 (1:1, 0:2, 0:3). Хоккеисты минской «Юности» в гостях победили «Лиду» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Молодечненское «Динамо» обыграло «Гомель» — 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0).

«Неман» укрепился на первой строке в турнирной таблице экстралиги А, в активе команды насчитывается 34 балла. На второй позиции находится «Динамо-Молодечно» (30 очков), замыкает тройку лидеров солигорский «Шахтер» (26 баллов).

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