Хоккеисты «Немана» разгромно обыграли «Могилев» в матче чемпионата Беларуси

С начала поединка хоккеисты «Немана» завладели преимуществом и планомерно его увеличивали. Уже к концу первого периода гродненцы вели со счетом — 4:0.

Дубль оформил форвард гостей Артур Савинов. Во второй двадцатиминутке отличился нападающий «Немана» Тимо Хильтунен, который трижды взял ворота соперников. Гродненцы довели счет до 8:0. В третьем периоде игроки «Могилева» забили пару шайб, но «Неман» также увеличил свое преимущество на два очка — 2:10.

В других матчах чемпионата Беларуси «Шахтер» на домашней арене проиграл жлобинскому «Металлургу» — 1:6 (1:1, 0:2, 0:3). Хоккеисты минской «Юности» в гостях победили «Лиду» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Молодечненское «Динамо» обыграло «Гомель» — 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0).