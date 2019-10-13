Экс-вратарь «Челси» Чех дебютировал с победы в составе хоккейного «Гилдфорда»

Его команда одержала победу в матче с «Суидон Уайлдкэтс» со счётом 3:2 Б. Чешский вратарь был признан лучшим игроком встречи в составе своей команды и помог «Гилдфорду» одержать победу в серии послематчевых штрафных бросков.

Большую часть профессиональной карьеры футболиста Чех провёл в «Челси». За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».