«Я волновался не сильнее, чем на футбольном поле». Великий вратарь Чех провел первый матч в хоккее

— У меня было что-то вроде мечты детства — сыграть в хоккей один матч. И она осуществилась. У меня это уже никто не отнимет, и это здорово, — сказал Петр Чех после своего первого матча за полупрофессиональный хоккейный клуб «Гилфорд Феникс» из Англии (Sky Sports).

На прошлой неделе бывший вратарь футбольных «Челси» и «Арсенала» подписал однолетний контракт с хоккейным клубом из второго дивизиона NIHL. Фактически это четвертый по силе уровень британских хоккейных лиг. На официальном сайте клуба сказано, что рекордсмен сборной Чехии по футболу уверенно держится на льду. Петр активно тренировался этим летом, а хоккей полюбил (и пробовал в него играть) еще в юности, когда жил в Чехии. Дебют Чеха состоялся в воскресенье, 13 октября. Он вышел на лед в качестве стартового вратаря на игру против «Суиндон Уайлд Кэтс».

В первом же матче новичку удалось стать героем своей команды. Он пропустил две шайбы, а в серии буллитов помог команде победить, потащив решающий бросок. Команда Чеха победила со счетом 3:2. Сам голкипер был признан лучшим игроком матча. Это была его первая игра с финала Лиги Европы, где его «Арсенал» уступил «Челси» 1:4. Последний раз в серии пенальти Петр участвовал в 2012 году, когда он в составе лондонской команды выиграл Лигу чемпионов.

— Главной целью была победа. И я рад, что мы ее достигли. К моему собственному удивлению, я волновался не сильнее, чем тогда на футбольном поле. Я не знал, что ожидать, и был доволен тем, как мое тело быстро переключилось, — рассказал дебютант (The Guardian).

На первую встречу Петра собралось 909 человек — рекордная домашняя посещаемость «Гилфорда» из одноименного города, который находится в 40 минутах езды от Лондона. Обычно на игры собирается около 50−70 человек. Чех выступал под 39-м номером, а на его шлеме была изображена эмблема «Челси». Кстати, работу технического директора в лондонском клубе он не оставил — на хоккейные тренировки он ездит после трудового дня в офисе. Петр рассказал, что перед первым матчем его бывшие партнеры по команде Джон Терри и Дидье Дрогба отправили сообщения с пожеланием удачи.

«Чех светился от счастья, когда его признали лучшим игроком “Феникса” в матче в развлекательном центре Гилфорда, где пенсионеры ходят в бассейн за пять фунтов, а по выходным семьи играют в боулинг за 23. Назвать это место скромным по сравнению с теми, где до этого играл Петр, было бы преуменьшением», — написали в «Guardian».

Но вряд ли обстановка была важна в тот вечер для дебютанта. Петр с детства обожал хоккей. Его кумиром был великий Доминик Гашек. Однако звездой НХЛ он не стал — хоккейная экипировка оказалась не по карману его родителям. И вот наконец-то, спустя 30 лет, хоккейная мечта Чеха сбылась.