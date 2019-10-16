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15 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» отыгрались со счета 0:2, но все же уступили по буллитам «Пеликанс» в домашнем матче ЛЧ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» уступили сегодня финскому клубу «Пеликанс» в домашнем матче Лиги чемпионов — 2:3. Поединок прошел в «Чижовка-Арене», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Уже на первой минуте противостояния счет открыл форвард гостей Алекси Мустонен. «Юность» пыталась отыграть пропущенную шайбу, активно атакуя ворота соперников. Однако в начале второй двадцатиминутки «Пеликанс» увеличили перевес в счете усилиями Миро-Пекки Саареляйнена — 2:0.

В ответ на это подопечные Александра Макрицкого прибавили в темпе, и вскоре ворота гостей поразил защитник Никита Мицкевич. А через 41 секунду его поддержал партнер по команде Евгений Ногачев, сравнявший счет — 2:2.

В третьем периоде заброшенных шайб зрители не увидели. В овертайме команды также не смогли определить победителя. В итоге викторию по буллитам праздновали хоккеисты «Пеликанс», реализовавшие три броска подряд, в то время как игроки «Юности» ни разу не сумели огорчить вратаря финской дружины.

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