Хоккеисты «Юности» отыгрались со счета 0:2, но все же уступили по буллитам «Пеликанс» в домашнем матче ЛЧ

Уже на первой минуте противостояния счет открыл форвард гостей Алекси Мустонен. «Юность» пыталась отыграть пропущенную шайбу, активно атакуя ворота соперников. Однако в начале второй двадцатиминутки «Пеликанс» увеличили перевес в счете усилиями Миро-Пекки Саареляйнена — 2:0.

В ответ на это подопечные Александра Макрицкого прибавили в темпе, и вскоре ворота гостей поразил защитник Никита Мицкевич. А через 41 секунду его поддержал партнер по команде Евгений Ногачев, сравнявший счет — 2:2.