Определились соперники гродненского «Немана» в полуфинале хоккейного Континентального кубка

Судьба четвертой путевки в полуфинал Континентального кубка решалась в украинских Броварах. Между собой спорили команды группы С: украинский «Донбасс», латвийский «Мого», сербская «Црвена Звезда» и румынская «Корона». В итоге путевку в следующий раунд завоевал «Донбасс», переигравший латвийскую дружину по буллитам — 3:2. Отметим уверенную игру белорусского голкипера украинцев Степана Горячевских, который в послематчевой серии штрафных бросков не пропустил ни одной шайбы.
Таким образом, «Донбасс» в полуфинале Континентального кубка, который с 15 по 17 ноября примет Краков, сыграет с белорусским «Неманом», казахстанским «Бейбарысом» и польской «Краковией». Путевки в финал получат две лучшие команды группы по итогам однокругового турнира.