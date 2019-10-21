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10:24 (мск), источник: БЕЛТА

Определились соперники гродненского «Немана» в полуфинале хоккейного Континентального кубка

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен окончательный состав полуфинального этапа Континентального кубка по хоккею, в котором сыграет гродненский «Неман». Такая информация размещена на сайте ФХРБ, сообщает БЕЛТА.

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Судьба четвертой путевки в полуфинал Континентального кубка решалась в украинских Броварах. Между собой спорили команды группы С: украинский «Донбасс», латвийский «Мого», сербская «Црвена Звезда» и румынская «Корона». В итоге путевку в следующий раунд завоевал «Донбасс», переигравший латвийскую дружину по буллитам — 3:2. Отметим уверенную игру белорусского голкипера украинцев Степана Горячевских, который в послематчевой серии штрафных бросков не пропустил ни одной шайбы.

Таким образом, «Донбасс» в полуфинале Континентального кубка, который с 15 по 17 ноября примет Краков, сыграет с белорусским «Неманом», казахстанским «Бейбарысом» и польской «Краковией». Путевки в финал получат две лучшие команды группы по итогам однокругового турнира.

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