Определились соперники гродненского «Немана» в полуфинале хоккейного Континентального кубка

Судьба четвертой путевки в полуфинал Континентального кубка решалась в украинских Броварах. Между собой спорили команды группы С: украинский «Донбасс», латвийский «Мого», сербская «Црвена Звезда» и румынская «Корона». В итоге путевку в следующий раунд завоевал «Донбасс», переигравший латвийскую дружину по буллитам — 3:2. Отметим уверенную игру белорусского голкипера украинцев Степана Горячевских, который в послематчевой серии штрафных бросков не пропустил ни одной шайбы.