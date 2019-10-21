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10:12 (мск), источник: Матч ТВ

«Если вы хотите долго играть в хоккей — идите в церковь». Ягр — о спортивном долголетии

Чешский нападающий Яромир Ягр раскрыл секрет своего спортивного долголетия, а также поделился отношением к религии.

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47-летний хоккеист является игроком профессионального клуба «Рытиржи Кладно», выступающий в чешской экстралиге.

— В чем секрет Яромира Ягра? Вы вообще не меняетесь. Такой же, как и 8−10 лет назад.

— Тут нет никакого секрета. Я — очень религиозный. Русский ортодокс.

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— Православная вера.

— Я люблю Бога. При первой же возможности иду в церковь и молюсь за него. Бог возвращает мне энергию. Так что нет никакого секрета. Если вы хотите играть долго в хоккей — идите в церковь, — улыбается Ягр.

В Чехию хоккеист вернулся в 2018 году из «Калгари». Помимо «флаймз» Ягр за океаном защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз» и «Флориды Пантерз». В составе «пингвинов» чех дважды завоевывал Кубок Стэнли.

В России форвард известен выступлениями за «Авангард», в котором суммарно провел четыре сезона. Вместе с омской командой Ягр выигрывал Кубок европейских чемпионов в 2005 году.

Помимо клубных наград, чешский хоккеист также становился победителем Олимпийских игр и двух чемпионатов мира.

Павел Лысенков

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