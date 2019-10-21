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16:48 (мск), источник: БЕЛТА

Михаил Захаров назвал состав сборной Беларуси по хоккею на «Турнир четырех наций»

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров определил состав команды на «Турнир четырех наций» в Лиепае, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ФХРБ.

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Источник: РИА "Новости"

Состязания в Лиепае пройдут 7—9 ноября. За победу сразятся национальные команды Латвии, Беларуси, Франции и Словении. Участвовать в турнире в составе белорусской сборной будут:

Вратари: Константин Шостак (2000, «Алмаз», МХЛ), Игорь Брикун (1986, «Юность»);.

Защитники: Николай Стасенко (1987, «Витязь», КХЛ), Сергей Боголейша (1990, «Шахтер»), Андрей Антонов (1985), Евгений Ногачев (1991, оба — «Юность»), Дмитрий Знахаренко (1993), Владислав Еременко (1999), Олег Евенко (1991), Кирилл Готовец (1991, все — «Динамо-Минск»);.

Нападающие: Андрей Белевич (1997, «Торпедо» НН, КХЛ), Станислав Лопачук (1992), Сергей Дрозд (1990, оба — «Юность»), Сергей Малявко (1990), Александр Малявко (1990), Николай Сусло (1991, все — «Неман»), Дмитрий Амброжейчик (1995), Павел Боярчук (1990, оба — «Динамо-Молодечно»), Александр Скоренов (1999, «Гомель»), Михаил Стефанович (1989), Артем Демков (1989), Александр Когалев (1994), Игорь Мартынов (1999, все — «Динамо-Минск», КХЛ).

Планируется, что белорусские хоккеисты перед отъездом в Латвию соберутся 4 ноября на базе «Чижовка-Арены», где в течение двух дней проведут домашнюю часть осеннего кэмпа.

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