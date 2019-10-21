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20:27 (мск), источник: БЕЛТА

Михаил Захаров — об игроках, вызванных на турнир в Лиепае: Сделали акцент на хоккеистах экстралиги

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров рассказал о мотивах вызова хоккеистов на ноябрьский сбор накануне международного турнира в Лиепае, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ФХРБ.

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«На этом этапе сделали акцент на хоккеистах, представляющих клубы экстралиги. Это связано с тем, что многие из них являются реальными кандидатами на поездку на чемпионат мира, который пройдет в 2020 году в Швейцарии. Прошлое мировое первенство показало, что основу сборной составили именно игроки белорусских клубов», — поделился наставник сборной.

Говоря о причинах комплектования команды хоккеистами из экстралиги, Михаил Захаров пояснил, что выбирать было особо не из кого. Представители КХЛ на тот момент будут задействованы в матчах за свои дружины. «Юность» будет готовиться к важным матчам Лиги чемпионов. Состав формировали блоками, чтобы избежать проблем с сыгранностью. По мнению главного тренера сборной, многие специалисты и любители хоккея могут без проблем уже сейчас предсказать, кто и в каких сочетаниях будет выходить на лед во время турнира в Лиепае, к которому приурочен ноябрьский тренировочный лагерь.

Касаясь вопроса о помощниках в тренерском штабе национальной команды, Михаил Захаров отметил, что соответствующая работа в процессе: «Полный состав обнародуем в декабре. Сейчас те специалисты, которых планируем привлечь, заняты в своих клубах. Это, поверьте, тренеры высокого уровня, они помогут нашей сборной», — сказал он.

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