Михаил Захаров — об игроках, вызванных на турнир в Лиепае: Сделали акцент на хоккеистах экстралиги

«На этом этапе сделали акцент на хоккеистах, представляющих клубы экстралиги. Это связано с тем, что многие из них являются реальными кандидатами на поездку на чемпионат мира, который пройдет в 2020 году в Швейцарии. Прошлое мировое первенство показало, что основу сборной составили именно игроки белорусских клубов», — поделился наставник сборной.

Говоря о причинах комплектования команды хоккеистами из экстралиги, Михаил Захаров пояснил, что выбирать было особо не из кого. Представители КХЛ на тот момент будут задействованы в матчах за свои дружины. «Юность» будет готовиться к важным матчам Лиги чемпионов. Состав формировали блоками, чтобы избежать проблем с сыгранностью. По мнению главного тренера сборной, многие специалисты и любители хоккея могут без проблем уже сейчас предсказать, кто и в каких сочетаниях будет выходить на лед во время турнира в Лиепае, к которому приурочен ноябрьский тренировочный лагерь.