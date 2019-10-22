Стали известны даты матчей «Юности» в 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов

На этой стадии турнира «Юность» по воле жребия померяется силами с немецкой дружиной «Ред Булл Мюнхен».

Первый из двух поединков намечен на 12 ноября. Подопечные Александра Макрицкого сыграет дома в «Минск-Арене». Ответный матч 20 ноября команды проведут в Мюнхене. Победитель дуэли «Ред Булл» — «Юность» в ¼ финала встретится с победителем шведского противостояния между «Шеллефтео» и «Юргорденом».

В хоккейной Лиге чемпионов 2019/2020 принимают участие 32 клуба, которые разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. Первый раунд завершится в октябре, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Решающий поединок ЛЧ состоится в феврале 2020 года.