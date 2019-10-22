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14:24 (мск), источник: БЕЛТА

Стали известны даты матчей «Юности» в 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны даты матчей 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов с участием белорусского клуба «Юность-Минск», сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт турнира.

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На этой стадии турнира «Юность» по воле жребия померяется силами с немецкой дружиной «Ред Булл Мюнхен».

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Первый из двух поединков намечен на 12 ноября. Подопечные Александра Макрицкого сыграет дома в «Минск-Арене». Ответный матч 20 ноября команды проведут в Мюнхене. Победитель дуэли «Ред Булл» — «Юность» в ¼ финала встретится с победителем шведского противостояния между «Шеллефтео» и «Юргорденом».

В хоккейной Лиге чемпионов 2019/2020 принимают участие 32 клуба, которые разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. Первый раунд завершится в октябре, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Решающий поединок ЛЧ состоится в феврале 2020 года.

В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стала шведская «Фрелунда», для которой это третий трофей. Кроме нее триумфатором ЛЧ становился еще один шведский клуб — «Лулео», а также финский «Ювяскюля».

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