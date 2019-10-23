Михаил Анисин стал игроком «Хумо»

31-летний Анисин выступал за несколько клубов КХЛ: «Сибирь», «Югру», «Витязь», «Динамо», «Северсталь», «Нефтехимик», «Донбасс» и «Сочи». Всего в КХЛ он провел 382 матча, в которых набрал 202 (106 + 96) очка. В составе бело-голубых нападающий выиграл Кубок Гагарина в 2012 году.