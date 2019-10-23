Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
ХК Динамо
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
Сочи
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Трактор
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Вашингтон Кэпиталз
35
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Вегас Голден Найтс
Б
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Анахайм Дакс
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Эдмонтон Ойлерз
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Лос-Анджелес Кингз
23
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Ванкувер Кэнакс
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Сан-Хосе Шаркс
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Аризона Койотс
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
11Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
12Второй хет-трик Дзюбы в чемпионате и самый крупный разгром Карпина
11:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Михаил Анисин стал игроком «Хумо»

«Хумо» подписал соглашение о сотрудничестве с обладателем Кубка Гагарина форвардом Михаилом Анисиным.

Наверх

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний Анисин выступал за несколько клубов КХЛ: «Сибирь», «Югру», «Витязь», «Динамо», «Северсталь», «Нефтехимик», «Донбасс» и «Сочи». Всего в КХЛ он провел 382 матча, в которых набрал 202 (106 + 96) очка. В составе бело-голубых нападающий выиграл Кубок Гагарина в 2012 году.

Прошлый сезон Анисин провел в чемпионате Румынии.

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
«Локомотив» сыграл хитро. Что говорят о матче в Италии
Нью-Йорк продолжает идти на дно. В болото засосало даже Панарина
Матч «Барселона» — «Реал Мадрид» официально перенесен на декабрь
Два вратарских ляпа и гол Овечкина помогли «Вашингтону» победить
На вратаря «Шахтера» нашло затмение. Обзор Лиги чемпионов
Появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
Капелло назвал Гилерме виновным в голе в матче с «Ювентусом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь