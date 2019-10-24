Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. КХЛ
23.10
Динамо Р
Трактор
20
Хоккей. КХЛ
23.10
Металлург Мг
Ак Барс
Б
10
Хоккей. КХЛ
23.10
Адмирал
ХК Динамо
14
Хоккей. КХЛ
23.10
Амур
Сочи
21
Все события
Фоторепортажи
20Николь — супруга русского хоккеиста Ильи Ковальчука
10«Зенит» потерпел первое поражение в группе Лиги чемпионов
23 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Гомеля» обыграли минскую «Юность» в домашнем матче чемпионата Беларуси

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Гомеля» по буллитам обыграли минскую «Юность» в домашнем матче чемпионата Беларуси — 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: hcgomel.com

Минская «Юность» хотела поквитаться с «Гомелем» за прошлое поражение, поэтому хоккеисты гостей начали активно атаковать ворота соперников. Уже на 2-й минуте матча шайбу забросил форвард «красно-синих» Иван Дроздов, его партнеру по команде Максиму Парфеевцу понадобилось пять минут, чтобы увеличить преимущество — 2:0. Хозяева ледовой площадки не собирались просто так сдаваться. На 12-й минуте противостояния отличился нападающий «рысей» Александр Скоренов, который пробился сквозь защиту «Юности» и, реализовав большинство, успешно взял ворота оппонентов — 1:2.

Во втором периоде минчане старались действовать в обороне. Защитник «Гомеля» Вадим Сушко под занавес двадцатиминутки сравнял счет — 2:2.

Третий период начался с атак «Юности». Минчане нагнетали обстановку у ворот Андрея Грищенко, но голкипер не оставил шансов на взятие ворот. А уже на 50-й минуте форвард «рысей» Илья Жуковский забросил шайбу — 3:2. Игроки «Гомеля» стали действовать в обороне, сохраняя добытый перевес. «Красно-синие», заменив голкипера на шестого полевого хоккеиста, сумели сравнять счет. За 58 секунд до конца матча ворота хозяев ледовой площадки взял форвард минчан Михаил Стефанович — 3:3.

Овертайм прошел без заброшенных шайб, а в буллитной серии удачливее и точнее оказались хоккеисты «Гомеля» — 4:3.

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября
«Лейпциг» совершил камбэк в ЛЧ, хотя «Зенит» вел почти тайм
РФ уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Синхронное проваливание: ЦСКА и «Краснодар» близки к фиаско в ЛЕ
Гран-при Канады: чем Медведева ответит Туктамышевой
Сергей Семак раскрыл причины поражения «Зенита» в Лиге чемпионов
Футболисты «Бенфики» обыграли «Лион» в матче Лиги чемпионов
«Торпедо» укрепило лидерство в Футбольной национальной лиге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь