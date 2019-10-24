Хоккеисты «Гомеля» обыграли минскую «Юность» в домашнем матче чемпионата Беларуси

Источник: hcgomel.com

Минская «Юность» хотела поквитаться с «Гомелем» за прошлое поражение, поэтому хоккеисты гостей начали активно атаковать ворота соперников. Уже на 2-й минуте матча шайбу забросил форвард «красно-синих» Иван Дроздов, его партнеру по команде Максиму Парфеевцу понадобилось пять минут, чтобы увеличить преимущество — 2:0. Хозяева ледовой площадки не собирались просто так сдаваться. На 12-й минуте противостояния отличился нападающий «рысей» Александр Скоренов, который пробился сквозь защиту «Юности» и, реализовав большинство, успешно взял ворота оппонентов — 1:2.

Во втором периоде минчане старались действовать в обороне. Защитник «Гомеля» Вадим Сушко под занавес двадцатиминутки сравнял счет — 2:2.

Третий период начался с атак «Юности». Минчане нагнетали обстановку у ворот Андрея Грищенко, но голкипер не оставил шансов на взятие ворот. А уже на 50-й минуте форвард «рысей» Илья Жуковский забросил шайбу — 3:2. Игроки «Гомеля» стали действовать в обороне, сохраняя добытый перевес. «Красно-синие», заменив голкипера на шестого полевого хоккеиста, сумели сравнять счет. За 58 секунд до конца матча ворота хозяев ледовой площадки взял форвард минчан Михаил Стефанович — 3:3.