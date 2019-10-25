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17:04 (мск), источник: ТАСС

Шумаков и Кагарлицкий вошли в состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

ТАСС, 25 октября. Нападающие Сергей Шумаков и Дмитрий Кагарлицкий вошли в состав сборной России на Кубок Карьяла. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Источник: Reuters

Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Артём Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артём Зуб (оба — СКА), Иван Мищенко («Адмирал»), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба — «Локомотив), Камиль Фазылзянов («Ак Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»).

Нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все — ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой (все — СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба — «Салават Юлаев»), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба — «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Алексей Макеев («Витязь), Павел Порядин («Нефтехимик»).

Штаб сборной:

глава штаба — Роман Ротенберг, советник главы штаба — Игорь Ларионов, главный тренер — Алексей Кудашов, старший тренер — Алексей Жамнов, тренеры — Анвар Гатиятулин, Александр Савченков, тренер вратарей — Рашит Давыдов, тренер по физподготовке — Александр Трошев, тренер-методист — Ларс Юханнсон, советник главного тренера — Владимир Юрзинов-старший.

Команда соберется в УТЦ «Новогорск» 5 ноября и вечером того же дня отправится в Хельсинки.

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