Российский хоккеист Никита Двуреченский перешел из «Шахтера» в «Неман»

Никита Двуреченский успел провести за солигорчан 10 матчей в экстралиге А, в которых отметился 6 (1+5) очками при показателе полезности «-2». На этом отрезке «горняки» одержали четыре победы при шести поражениях. Единственный гол форвард забил «Могилеву» в дебютной игре за команду, отправив шайбу в пустые ворота. В результате тренерский штаб «Шахтера» решил расстаться с хоккеистом, после чего Никита Двуреченский отправился в Гродно.
Нападающий имеет внушительный опыт выступления в Континентальной хоккейной лиге. Он играл за «Витязь», «Сибирь», «Торпедо», «Нефтехимик», «Югру». Всего в КХЛ Никита Двуреченский принял участие в 265 матчах и набрал 50 (32+18) очков.
Предыдущий сезон форвард провел в «Дукле», выступающей в первой лиге Словакии. В 26 матчах на его счету 18 (11+7) очков.
Россиянин является серебряным призером юниорского чемпионата мира (2008/2009), победителем молодежного первенства мира (2010/2011), чемпионом ВХЛ в составе «Динамо» Санкт-Петербург (2017/2018), чемпионом первой лиги Словакии (2018/2019).