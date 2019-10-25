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18:52 (мск), источник: БЕЛТА

Российский хоккеист Никита Двуреченский перешел из «Шахтера» в «Неман»

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский форвард Никита Двуреченский, начинавший сезон в солигорском «Шахтере», подписал контракт с «Неманом». Такая информация размещена на официальном сайте ФХРБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Никита Двуреченский успел провести за солигорчан 10 матчей в экстралиге А, в которых отметился 6 (1+5) очками при показателе полезности «-2». На этом отрезке «горняки» одержали четыре победы при шести поражениях. Единственный гол форвард забил «Могилеву» в дебютной игре за команду, отправив шайбу в пустые ворота. В результате тренерский штаб «Шахтера» решил расстаться с хоккеистом, после чего Никита Двуреченский отправился в Гродно.

Нападающий имеет внушительный опыт выступления в Континентальной хоккейной лиге. Он играл за «Витязь», «Сибирь», «Торпедо», «Нефтехимик», «Югру». Всего в КХЛ Никита Двуреченский принял участие в 265 матчах и набрал 50 (32+18) очков.

Предыдущий сезон форвард провел в «Дукле», выступающей в первой лиге Словакии. В 26 матчах на его счету 18 (11+7) очков.

Россиянин является серебряным призером юниорского чемпионата мира (2008/2009), победителем молодежного первенства мира (2010/2011), чемпионом ВХЛ в составе «Динамо» Санкт-Петербург (2017/2018), чемпионом первой лиги Словакии (2018/2019).

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