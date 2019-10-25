Российский хоккеист Никита Двуреченский перешел из «Шахтера» в «Неман»

Никита Двуреченский успел провести за солигорчан 10 матчей в экстралиге А, в которых отметился 6 (1+5) очками при показателе полезности «-2». На этом отрезке «горняки» одержали четыре победы при шести поражениях. Единственный гол форвард забил «Могилеву» в дебютной игре за команду, отправив шайбу в пустые ворота. В результате тренерский штаб «Шахтера» решил расстаться с хоккеистом, после чего Никита Двуреченский отправился в Гродно.