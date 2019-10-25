Буре: Сборная России по хоккею на Кубке Карьяла начинает подготовку к Олимпиаде в Пекине

Источник: РИА "Новости"

В пятницу был оглашен состав сборной России на первый этап Евротура — Кубок Карьяла.

«Считаю, что состав на Кубок Карьяла сбалансирован. Видно, что нет признанных лидеров, вроде [Кирилла] Капризова, [Сергея] Плотникова, [Ильи] Сорокина или [Михаила] Григоренко. Но стратегия ФХР [Федерации хоккея России] ясна — началась подготовка к Олимпиаде-2022. В нынешнем составе сборной сразу семь новых имен. В ФХР сейчас достаточно специалистов, которые работают над развитием игроков, повышением их мастерства», — сказал Буре.

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«Сейчас в системе сборных — молодежной, олимпийской, национальной — будет большой просмотр кандидатов, чтобы штаб мог понять, с кем идти дальше, какой примерный круг кандидатов будет готовиться к Пекину», — добавил он.

Кубок Карьяла пройдет с 7 по 10 ноября в Хельсинки, 7 ноября россияне сыграют с хозяевами соревнований (начало встречи в 19:30 мск), 9 ноября — со шведами (14:30 мск), 10 ноября — с чехами (14:30 мск).