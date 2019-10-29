Талантливый юниор отказался от выступления за сборную России в пользу Швеции

«В детстве я три-четыре года занимался хоккеем в красноярском “Соколе”. Полтора года назад я сыграл несколько матчей на одном из турниров за ЦСКА. Они предлагали мне остаться, но я отказался. Я не хотел ещё раз переезжать в России — в Швеции лучше организация и тренировки. Здесь всё лучше. Как меня вызвали в сборную России? Сначала написали моему папе, а потом мне выслали по электронной почте состав, в котором было моё имя и моя шведская команда. Сначала разочаровался, но потом приехал и начал работать. Я не знал, что могу играть за сборную России, и не думал об этом. Есть ли ко мне интерес у сборной Швеции? Да, ко мне есть интерес. У нас недавно был первый сбор — играли, тренировались. Следующий вызов будет через две недели. Я буду играть за шведскую сборную», — сказал Суздалев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.