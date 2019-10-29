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14:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Талантливый юниор отказался от выступления за сборную России в пользу Швеции

Один из самых талантливых шведских нападающих 2004 года рождения Александр Суздалев рассказал, как получил вызов из сборной России и принял решение выступать за сборную Швеции.

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«В детстве я три-четыре года занимался хоккеем в красноярском “Соколе”. Полтора года назад я сыграл несколько матчей на одном из турниров за ЦСКА. Они предлагали мне остаться, но я отказался. Я не хотел ещё раз переезжать в России — в Швеции лучше организация и тренировки. Здесь всё лучше. Как меня вызвали в сборную России? Сначала написали моему папе, а потом мне выслали по электронной почте состав, в котором было моё имя и моя шведская команда. Сначала разочаровался, но потом приехал и начал работать. Я не знал, что могу играть за сборную России, и не думал об этом. Есть ли ко мне интерес у сборной Швеции? Да, ко мне есть интерес. У нас недавно был первый сбор — играли, тренировались. Следующий вызов будет через две недели. Я буду играть за шведскую сборную», — сказал Суздалев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

Александр Суздалев — сын бывшего игрока сборной России по хоккею с мячом Анатолия Суздалева. В 2011 году он с семьёй переехал в шведскую Ветланду. В настоящий момент 15-летний нападающий играет в системе ХВ-71 из Йёнчёпинга и считается одним из самых талантливых хоккеистов 2004 года рождения. Летом Александр получил вызов в сборную России U16 и сыграл в её составе на Кубке Сириуса в Сочи.

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