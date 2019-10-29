«Какие спасения!» 20-летний русский вратарь Тарасов удивил финнов тремя крутыми сейвами за 5 секунд
Российский голкипер «Эссята» Даниил Тарасов продемонстрировал чудеса реакции в матче чемпионата Финляндии с клубом «СайПа» (2:3, третий период).
Российский голкипер «Эссята» Даниил Тарасов продемонстрировал чудеса реакции в матче чемпионата Финляндии с клубом «СайПа» (2:3, третий период).
Во втором периоде во время одной из атак соперника 20-летний хоккеист отразил три броска подряд, чем вызвал восторг у комментатора встречи.
В этом сезоне Тарасов провел в финской лиге девять матчей, пропуская в среднем 2,7 шайбы за игру при 88,9% отраженных бросков.
Тарасов — обладатель бронзовой медали молодежного чемпионата мира — 2019 в составе сборной России U20. В 2017 году он был выбран «Коламбусом» в третьем раунде драфта НХЛ.