«Какие спасения!» 20-летний русский вратарь Тарасов удивил финнов тремя крутыми сейвами за 5 секунд

Источник: assat.com

Во втором периоде во время одной из атак соперника 20-летний хоккеист отразил три броска подряд, чем вызвал восторг у комментатора встречи.

В этом сезоне Тарасов провел в финской лиге девять матчей, пропуская в среднем 2,7 шайбы за игру при 88,9% отраженных бросков.