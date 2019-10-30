В хоккейной Лиге чемпионов нет русских клубов, зато гремят белорусы. Они вынесли чехов и финнов
«Юность» на пути к
«Юность» на пути к
Лига чемпионов… Как много в этом звуке. Футболисты приучили нас, что круче могут быть только чемпионаты мира и Европы. Да то не факт. «А если получилось в футболе, то чем мы хуже?», — подумали в хоккее создали свою Лигу чемпионов.
Хоккейная Лига чемпионов, тем временем, живет и здравствует. Правда, уже совсем не та, которую спонсировал «Газпром». В проекте, которому идет уже шестой год, нет ни российских денег, ни российских клубов. Рене Фазель то и дело пытается захомутать КХЛ, предъявляя один неубедительный аргумент за другим, но все тщетно. Нашим клубам с самым напряженным календарем в Европе, а также паузами на игры сборной, попросту некуда впихнуть Лигу чемпионов. Да и уровень соперников такой, что имидживые потери от возможных поражений перевешивают чисто спортивную выгоду.
В Лиге чемпионов нет русских клубов, зато есть в белорусские. В некоторых западных странах не видят разницы, так что замена вполне себе походящая. В эту панъевропейскую хоккейную семью наши соседи были приняты со второго розыгрыша, а долгое время были беспросветными аутсайдерами. Как тут не почувствовать себя чужаками? Не помогало даже то, что в отдельных случаях «Юность» и «Неманом» не подменяли друг друга, а выступали в Лиге чемпионов одновременно. Результаты белорусов находились на уровне поляков, датчан, франузов и даже британцев.
Все изменилось этой осенью. «Юность» попала в непростую группу, где ее соперниками были сплошь представители хоккейных стран: чемпион Чехии «Оцеларжи», полуфиналист чемпионата Швейцарии «Лозанна» и финский «Пеликанс», завершивший прошлый сезон на третьем месте в регулярке. Любопытно, что двое из трех специалистов, стоящих нынче у руля соперников минского клуба, в бытность игроками засветились в КХЛ. Вилле Ниеминен, возглавляющий «Пеликанс», поиграл в Новосибирске, Нижнекамске и Риге, а его тезка Пелтонен в одном из сезонов даже был капитаном минского «Динамо». Беларусь и ее столица для главного тренера «Лозанны» не чужие.
Свой европейский крестный ход «Юность» начала с двух побед. С перерывом всего в пару дней на минской арене «Чижовка» были повершены швейцарцы и чехи. «Лозанне» на выезде белорусские хоккеисты проиграли, а затем случился эпичный матч в Чехии. «Юность» умудрилась «сгореть» со счетом 2:7, а наставник минчан рван и метал. Обращаясь к тренеру вратарей, он прошелся по Игорю Брикуну — голкиперу, который вышел на лед после счета 0:3 и пропустил четыре шайбы. Среди прочих эпитетов Михаил Захаров назвал своего подопечного «алкашом».
Это разгромное поражение должно было поставить крест на кубковых амбициях «Юности», но после месячной паузы белорусы одержали важнейшую выездную победу. В Лахти были повержены местные «пеликаны». Правда, на тренерском мостике минского клуба стоял уже не Захаров, а Александр Макриций. Вот только среди причин рокировки нет ни разгромного поражений в Чехии, ни неподобающего поведения тренера. Многолетний наставник «Юности» был вынужден покинуть клуб после назначения в сборную Беларуси. На совмещение наши соседи, в отличие от ФХР, смотрят скептически.
С Макрицким, в прошлом сезоне работавшим в «Сибири» помощником другого белорусского тренера Александра Андриевского, «Юность» один матч выиграла, а другой — проиграла. В обоих случаях минчанам противостоял финский «Пеликанс». Перед решающим матчем группового этапа ситуация в группе была крайне запутанной. Ясно было одно: проигрывать в основное время хоккеистам «Юности» нельзя было ни в коем случае. Но даже осознавая это, к началу второго периода белорусы проигрывали 0:2.
Благодаря двумя быстрым шайбам во втором периоде «Юность» сравняла счет, а уступила финнам только по буллитам. Ниеминен привез в Минск полурезевный состав, но даже он оказался
Благодаря тому, что в параллельном матче «Лозанна» обыграла «Оцеларжи», дальше прошли швейцарцы и белорусы, а чехи с финнами сошли с дистанции. Для «Юности» это второй случай, когда команда принимает участие в играх на вылет. В 2016 году они уже зарубались в двухматчевом противостоянии с будущими чемпионами из «Фрелунды», но формат Лиги чемпионов тогда был куда более лояльный: команд больше, в группе всего три участника, а
Обыграть немцев, в составе которых по традиции немало классных североамериканских легионеров, будет для «Юности» сверхзадачей. Даже нынешний результат, каким бы он ни был натянутым, выглядит
Чуть ли не главная звезда команды — защитник Андрей Антонов, которого в бытность игроком «Автомобилиста» корреспондент путал с Федором Малыхиным. Есть в составе «Юности» и мировой рекордсмен. В Копенгагене Сергей Дрозд достиг планки в 37 матчей без голов на чемпионатах мира. Ранее такое «достижение» не покорялось никому. Периодически гуманитарную помощь своим землякам спускает минское «Динамо», но в европейских похождениях «зубры» практически не участвовали.
С одной стороны, все это восхищает. Команда из страны, где вид спорта переживает глубокий кризис, а президент страны кроет хоккеистов последними словами, попадает в топ-16 престижного турнира. Учитывая, что все остальные участники
Дмитрий Ерыкалов