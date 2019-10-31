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19:39 (мск), источник: БЕЛТА

Юниорская сборная Беларуси по хоккею примет участие в турнире в Дании

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по хоккею примет участие в международном турнире четырех наций в Дании, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

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Состязания в Копенгагене пройдут с 7 по 9 ноября на двух аренах города. Сборная Беларуси (U18) сыграет со сверстниками из Германии, Словакии и Дании. Все матчи команды, возглавляемой Александром Руммо, пройдут на арене в пригороде Копенгагена Видовре.

Вратари: Никита Мытник (2002), Ян Шостак (2004, оба — Беларусь U18);.

Защитники: Кирилл Буйнич (2002), Егор Юзленко (2002, оба — «Чайка», МХЛ), Егор Долкарт (2002), Дмитрий Кузьмин (2003), Никита Парфенюк (2003), Олег Пожиган (2002), Антон Федоренчик (2002), Кирилл Ярута (2002, все — Беларусь U18);.

Нападающие: Станислав Герасимов (2002), Владислав Демидович (2002), Владислав Залесинский (2002), Валерий Жигалов (2002), Сергей Кузнецов (2002), Мирослав Михалев (2003), Герман Пироговский (2002), Илья Спат (2002), Александр Суворов (2002), Егор Чезганов (2002), Владислав Шило (2003), Марк Ярута (2002, все — Беларусь U18).

Белорусы стартуют 7 ноября матчем против команды Германии. На следующий день их ждет игровая дуэль со сверстниками из Словакии. Заключительная встреча с датчанами назначена на 9 ноября.

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