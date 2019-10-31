Юниорская сборная Беларуси по хоккею примет участие в турнире в Дании

Состязания в Копенгагене пройдут с 7 по 9 ноября на двух аренах города. Сборная Беларуси (U18) сыграет со сверстниками из Германии, Словакии и Дании. Все матчи команды, возглавляемой Александром Руммо, пройдут на арене в пригороде Копенгагена Видовре.