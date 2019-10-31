«Неман» обыграл на выезде «Гомель» и первым гарантировал себе место в плей-офф экстралиги

Команды начали игру достаточно пассивно, стараясь держаться в обороне и не желая рисковать. На 25-й минуте противостояния счет открыл нападающий гостей Антон Елисеенко. Гомельчане попытались отыграться и перехватить инициативу. Шайбу в ворота «Немана» на 27-й минуте матча забросил форвард Юрий Кокшаров — 1:1. В середине второй двадцатиминутки нападающий гостей Роман Малиновский точным броском вывел свою команду вперед — 2:1. На 38-й минуте поединка его партнер по команде Артем Кислый увеличил отрыв, реализовав большинство, а через 20 секунд форвард «красно-черных» Александр Малявко успешно взял ворота оппонентов — 4:1.