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20:02 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» обыграл на выезде «Гомель» и первым гарантировал себе место в плей-офф экстралиги

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского «Немана» обыграли «Гомель» в гостевом матче чемпионата Беларуси — 4:3 (0:0, 4:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Команды начали игру достаточно пассивно, стараясь держаться в обороне и не желая рисковать. На 25-й минуте противостояния счет открыл нападающий гостей Антон Елисеенко. Гомельчане попытались отыграться и перехватить инициативу. Шайбу в ворота «Немана» на 27-й минуте матча забросил форвард Юрий Кокшаров — 1:1. В середине второй двадцатиминутки нападающий гостей Роман Малиновский точным броском вывел свою команду вперед — 2:1. На 38-й минуте поединка его партнер по команде Артем Кислый увеличил отрыв, реализовав большинство, а через 20 секунд форвард «красно-черных» Александр Малявко успешно взял ворота оппонентов — 4:1.

Гомельчане попытались отыграться. Под занавес второго периода шайбу в ворота Максима Городецкого забросил нападающий «рысей» Нассер Субхи — 4:2.

В третьей двадцатиминутке хозяева ледовой площадки продолжали атаковать, стараясь перевести встречу в овертайм. Нападающий «Гомеля» Илья Серегин на 48 минуте взял ворота гостей (2:4), но гродненцы грамотно оборонялись и до финальной сирены смогли сохранить преимущество.

В других матчах чемпионата Беларуси «Могилев» уступил в домашнем противостоянии солигорскому «Шахтеру» — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1), жлобинский «Металлург» оказался сильнее «Лиды» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1), минская «Юность» разгромила «Динамо-Молодечно» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

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