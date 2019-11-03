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13:52 (мск), источник: БЕЛТА

«Юность-Минск» обыграла «Могилев» в домашнем матче чемпионата Беларуси по хоккею

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» выиграли у «Могилева» в домашнем матче чемпионата Беларуси — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Гости уверенно начали поединок и уже на первой минуте противостояния шайбу в ворота «Юности» забросил нападающий Виктор Андрущенко. Минчан такое положение дел не устроило и они увеличили количество атак на ворота «Могилева». Осуществить задуманное у «красно-синих» получилось на 18-й минуте матча. Счет сравнял форвард Максим Парфеевец — 1:1.

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Во втором периоде хозяева ледовой площадки постарались увеличить преимущество. Нападающий «Юности» Сергей Дрозд на 23-й минуте встречи взял ворота соперников — 2:1. А уже под занавес второй двадцатиминутки его партнеры по команде Всеволод Кашкар и Максим Парфеевец увеличили отрыв — 4:1.

В третьем периоде минчане продолжили доминировать. Последнюю шайбу в этом противостоянии на 48-й минуте забросил форвард «Юности» Денис Цыганов — 5:1.

В других матчах чемпионата Беларуси «Динамо-Молодечно» уступило солигорскому «Шахтеру» — 4:5 (0:1, 2:2, 2:1, 0:0, 0:1), «Гомель» проиграл жлобинскому «Металлургу» — 3:4 (1:2, 2:1, 0:1), гродненский «Неман» в гостях оказался сильнее «Лиды» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

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