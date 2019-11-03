«Юность-Минск» обыграла «Могилев» в домашнем матче чемпионата Беларуси по хоккею

Гости уверенно начали поединок и уже на первой минуте противостояния шайбу в ворота «Юности» забросил нападающий Виктор Андрущенко. Минчан такое положение дел не устроило и они увеличили количество атак на ворота «Могилева». Осуществить задуманное у «красно-синих» получилось на 18-й минуте матча. Счет сравнял форвард Максим Парфеевец — 1:1.

Во втором периоде хозяева ледовой площадки постарались увеличить преимущество. Нападающий «Юности» Сергей Дрозд на 23-й минуте встречи взял ворота соперников — 2:1. А уже под занавес второй двадцатиминутки его партнеры по команде Всеволод Кашкар и Максим Парфеевец увеличили отрыв — 4:1.

В третьем периоде минчане продолжили доминировать. Последнюю шайбу в этом противостоянии на 48-й минуте забросил форвард «Юности» Денис Цыганов — 5:1.