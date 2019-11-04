Хоккеист СКА Кузьменко вызван в состав сборной России на Кубок Карьяла

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В текущем сезоне хоккеист провел 14 матчей за СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых отметился одной шайбой и тремя голевыми передачами.

Также вместо нападающего нижнекамского «Нефтехимика» Павла Порядина в состав национальной команды вызван форвард ярославского «Локомотива» Артур Каюмов.

Порядин включен в состав олимпийской сборной России на Кубок Германии. В составе олимпийской сборной произошло еще одно изменение, вместо вратаря СКА Алексея Мельничука, который получил повреждение, в команду вызван игрок нижегородского «Торпедо» Андрей Тихомиров.

Кубок Германии пройдет в немецком Крефельде с 7 по 10 ноября, российская сборная 7 ноября встретится с командой Германии (начало встречи в 21:45 мск), 9 ноября — со сборной Словакии (18:30 мск) и 10 ноября — с командой Швейцарии (13:00 мск).

Кубок Карьяла пройдет с 7 по 10 ноября в Хельсинки, 7 ноября россияне сыграют с хозяевами соревнований (начало встречи в 19:30 мск), 9 ноября — со шведами (14:30 мск), 10 ноября — с чехами (14:30 мск).