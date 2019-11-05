Уже забивает и ассистирует. Как форвард сборной Казахстана по хоккею начал карьеру в Венгрии
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Мартен
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Мартен
35-летний центрфорвард подписал контракт с ДВТК в конце октября, а в дебютном матче элитного дивизиона Словакии, где играет его клуб, отметился голевой передачей. Команда
Поучаствовал
Следующий матч команды ДТВК намечен на 15 ноября, когда в гости приедет «Детва». После 18 встреч венгерская команда с 26 очками занимает шестое место в чемпионате Словакии.
Что касается
В КХЛ, помимо «Барыса»,