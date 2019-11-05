Уже забивает и ассистирует. Как форвард сборной Казахстана по хоккею начал карьеру в Венгрии

35-летний центрфорвард подписал контракт с ДВТК в конце октября, а в дебютном матче элитного дивизиона Словакии, где играет его клуб, отметился голевой передачей. Команда Сен-Пьера сравняла счет во встрече с «Попрадом», но проиграла — 1:2, а канадец с казахстанским паспортом действовал во втором звене.

Поучаствовал Сен-Пьер в разгроме команды «Фехервари Титанок» в Кубке Венгрии. Клубы встречались в 1/8 финала, и ДВТК победил со счетом 7:0. В активе Сен-Пьер — гол и результативная передача.

Следующий матч команды ДТВК намечен на 15 ноября, когда в гости приедет «Детва». После 18 встреч венгерская команда с 26 очками занимает шестое место в чемпионате Словакии.

Что касается Сен-Пьера, то форвард помог сборной Казахстана выйти в элитный дивизион чемпионата мира- 2020 году. Не исключено, что он войдет в расширенный список на турнир в Швейцарии.