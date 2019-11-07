Вызов сборной: что ждёт «Красную машину» на Кубке Карьяла

Источник: Известия

После майского чемпионата мира в Братиславе в тренерском штабе сборной России произошла ключевая рокировка: на посту главного тренера национальной команды Илью Воробьева сменил помогавший ему Алексей Кудашов. Это произошло в июле, а в этот четверг нового наставника «Красной машины» ждет дебют. В Хельсинки, куда наша сборная приехала в сильно обновленном составе, стартует традиционный турнир Кубок Карьяла — первый в календаре Еврохоккейтура.

Некоторые хоккеисты нынешнего созыва имеют минимальный опыт выступления за сборную или вообще впервые вызваны в нее. Защитник владивостокского «Адмирала» Иван Мищенко и нападающий ярославского «Локомотива» Денис Алексеев ранее были лишь на одном этапе Евротура. Вратарь СКА Александр Самонов, недавно обменянный из «Витязя», бывал там только в качестве запасного. А вот переехавший вместе с ним из Подольска в Петербург форвард Артем Швец-Роговой дебютирует за сборную. Также первые матчи в составе «Красной машины» могут провести защитник СКА Ярослав Дыбленко, вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров, форвард подольского «Витязя» Алексей Макеев, защитник нижнекамского «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов, лидеры атаки «Авангарда» Сергей Шумаков и Кирилл Семенов, а также нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров.

Вызов в сборную стал неожиданностью. Но я рад быть в ней, приятно, что мне предоставлен такой шанс выступить за свою страну. Хочется побыстрее выйти на лед и помочь России, оправдать доверие и закрепиться в команде, доказав, что меня вызвали не зря. Дамир Жафяров

Схожие чувства испытывает и Ярослав Дыбленко.

— Конечно, обрадовался вызову в сборную России, — сказал «Известиям» защитник СКА. — Таким шансом надо пользоваться. Когда он еще выпадет. Нужно отыграть этот турнир на пределе своих сил, выполнять задачи, которые ставят тренеры, работать на тренировках и выкладываться в каждой встрече.



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Экспериментальная сборка

Алексей Кудашов | Источник: РИА "Новости"

В последние годы наставники нашей сборной регулярно просматривали ближайший резерв именно на Кубке Карьяла. Поэтому, к примеру, из чемпионов Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 в нынешнем составе представлен только Артем Зуб. Он же единственный из числа участников последнего чемпионата мира в Словакии, кто отправился в Хельсинки. Помимо него, лишь нападающий Никита Сошников, который был в составе сборной на ЧМ-2018, имеет опыт участия в соревнованиях подобного уровня.

Изменения коснулись и тренерского штаба. К старшему тренеру Алексею Жамнову, наставнику защитников Анвару Гатиятулину и тренеру вратарей Рашиту Давыдову добавился Александр Савченков. Этот специалист работает ассистентом наставника подольского «Витязя», главной сенсации нынешнего сезона КХЛ.

Трудно сказать, будут ли какие-то изменения в тренировках, тактике и игре сборной при Кудашове. Пойдут первые занятия и игры, будет видно. Но Алексей Николаевич работал в прошлом сезоне в штабе команды, поэтому, думаю, он знает все качества хоккеистов и понимает, как их использовать. Тем более мне понятны его требования, так как я под руководством почти того же штаба каждый день работаю в СКА. Посмотрим, будет ли работа в сборной чем-то отличаться от того, что мы делаем в клубе. Защитник сборной России Артем Зуб

В нынешней команде множество призеров молодежных и юниорских чемпионатов мира, а также хоккеистов с опытом выступлений на Евротуре. В частности, чемпион мира — 2011 среди молодежи вратарь «Авангарда» Игорь Бобков был в заявке «Красной машины» на прошлогоднем Кубке Первого канала, а в феврале нынешнего года играл на Шведских хоккейных играх. Его партнер по той золотой «молодежке» — форвард Антон Бурдасов дебютировал в сборной еще в 2012 году. Через все этапы предыдущего Евротура прошел нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин. Есть в этой команде четыре действующих обладателя Кубка Гагарина в составе ЦСКА — защитник Артем Блажиевский, нападающие Антон Слепышев, Константин Окулов и Павел Карнаухов.

Я не избалован вызовами в сборную, поэтому не пресытился выступлениями на этапах Евротура. Для меня приглашение в национальную команду — большая честь, а игра за нее — удовольствие. Алекандр Кадейкин

Первый матч в Хельсинки сборная России проведет против хозяев турнира.

— Неважно, сколько у каждой из команд опытных игроков и сколько новичков, — отметил в разговоре с «Известиями» вызванный на Кубок Карьяла в сборную Финляндии защитник омского «Авангарда» Вилле Покка. — В любом случае все будут играть на пределе возможностей. Новички стараются доказать, что их не зря вызвали на турнир, и иногда даже выглядят лучше, чем те, кто уже постоянно выступает за сборную. Поэтому Россия, как всегда, будет очень сложным соперником и шансы на успех на турнире есть у всех четырех участников.

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Начало пути

Кубок Карьяла — первый этап подготовки к чемпионату мира, который пройдет в мае 2020 года в Швейцарии. Как и в этом году в Словакии, велика вероятность массового приезда в сборные игроков из НХЛ. Поэтому многие хоккеисты национальных команд, которые играют в кубковых матчах, рискуют не доехать до главного соревнования сезона.

— Но у кого-то из КХЛ или европейских национальных чемпионатов будет шанс сыграть на мировом первенстве с лучшими хоккеистами из-за океана, — заявил «Известиям» вратарь сборной Швеции и СКА, чемпион мира — 2018 Магнус Хелльберг. — Поэтому каждому из нас надо биться за возможность поехать в Швейцарию и доказывать тренерам своих сборных, что мы достойны там быть. Если задумываться о том, что все места распределены в пользу людей из НХЛ и у тебя нет шансов туда попасть, то ничего хорошего из этого не получится.