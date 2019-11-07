Сыграть за Кудашова. В Хельсинки стартует Кубок Карьяла

Источник: РИА "Новости"

Джокер Кузьменко

Во вторник вечером после Дня открытых дверей наша сборная вылетела в Хельсинки и на следующий день провела тренировку на «Хартвалл Арена». Не сможет сыграть на Кубке Карьяла нападающий Дмитрий Кагарлицкий, у него травма. Его заменил форвард СКА Андрей Кузьменко, которого первоначально приглашали в олимпийскую сборную на Кубок Германии.

Лишь в последнем перед перерывом матче СКА он разразился первым для себя голом в чемпионате. Кузьменко дважды поразил ворота рижского «Динамо», но его первую шайбу судьи после «киносеанса» отменили, обнаружив офсайд при входе в зону гостей.

На первый взгляд, вызов Кузьменко удивил. Однако главный тренер сборной Алексей Кудашов дал понять:

— В последнее время форвард набрал обороты, да и за сборную всегда играл хорошо.

В подтверждение этих слов приведем статистику Кузьменко в сборной в прошлом сезоне — он дебютировал на Кубке Карьяла и во втором матче турнира (со шведами) отметился дублем. А на Кубке Первого канала от его клюшки пострадали чехи, которых Андрей тоже огорчил дважды, выходя в четвертом звене. На Шведских играх-2019 Кузьменко опять взялся за чехов и забил им два гола, позволивших одержать победу 3:1. 7 (6+1) очков в 8 матчах Евротура — гроссмейстерский результат для новичка сборной.

— Про Кубок Карьяла мне сообщили после матча с рижским «Динамо», позвонили и сказали, что я переведен из олимпийской сборной в национальную, — рассказал Кузьменко корреспонденту «Советского спорта» Елене Кузютиной. — Это была приятная неожиданность, это шанс доказать свою состоятельность на льду. Хотя, безусловно, игра за любую сборную большая честь и удовольствие. В Германии у меня много родственников, сестра с семьей. Они немного расстроились, потому что уже собирались на хоккей, просили достать чуть ли не 40 билетов. Теперь помочь им не смогу. Но ничего страшного, будут смотреть матчи из Финляндии.



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Капитан Бурдасов

Капитаном сборной назначен Антон Бурдасов, его помощниками Артем Зуб, Рушан Рафиков, Антон Слепышев и Александр Кадейкин.

Едва ли не весь прошлый сезон хоккейная общественность с пеной у рта требовала приглашения Бурдасова в сборную, тренеры говорили, что его сложно вписать в команду. На Шведских играх Бурдасов получил шанс, но воспользоваться им по разным причинам не смог. Теперь ему доверили литеру «С».

— Приятно быть капитаном. Но самое важное — помнить, что вне зависимости капитан ты или нет надо помогать сборной добиваться побед, — заявил Бурдасов журналистам в Новогорске. — Мое физическое состояние нормальное. Я проходил предсезонку индивидуально. Сейчас уже привык к командным действиям. Не знаю, с кем и как буду играть. Это решают тренеры. Поставят на меньшинство — выйду и сыграю. В сборной без разницы, какую роль исполнять. Главное — играть.

Конечно, меня мотивирует вызов в сборную и капитанство. В СКА каждый игрок по-своему лидер. Готов ли я забить вратарю шведов Хелльбергу, с которым играем за одну команду? Знаю его слабые места не только по этому, но и по прошлому сезону.

Бурдасов дебютировал в сборной на Кубке Карьяла-2011 у Зинэтулы Билялетдинова. Тот турнир стал премьерным и для тренера после его второго прихода в национальную команду. Его подопечные одержали победы во всех трех матчах в Хельсинки, что придало уверенности Биллу и его штабу.

Теперь победа как воздух нужна новому наставнику сборной Алексею Кудашову. Успех на Кубке Карьяла поднимет его авторитет в глазах болельщиков, неоднозначно реагирующих на «качели» СКА в чемпионате КХЛ. Особенно важна первая игра.

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Кстати, и Вячеслав Быков дебютировал в сборной с трех побед на Чешских играх.

А состав-то у сборной финского созыва экспериментальный. Без Сорокина, Капризова, Григоренко, Нестерова, Барабанова, Андронова, Телегина… В Хельсинки сыграет лишь один олимпийский чемпион — защитник Артем Зуб, он же бронзовый призер ЧМ-2019, на лед в Братиславе так и не вышедший. Тревогу вызывает вратарская бригада. Игорь Бобков засветился в сборной только в одном матче — против шведов на ШХИ-2019 и проиграл (2:4). У Ивана Бочарова и вовсе опыта ноль. Причем оба играют за свои клубы хоть и стабильно, но с ошибками.

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил в Новогорске, что важно выиграть домашний Кубок Первого канала, не сказав, какую задачу будет решать сборная в Хельсинки. Бороться за победу в каждом матче, как любил повторять легенда Виктор Тихонов? Вряд ли болельщиков удовлетворит такой ответ.

В этой ситуации сложнее всех тренеру. В случае неудачи все шишки посыплются на его голову. А ведь Кудашов как никто другой заслужил назначения в сборную. Он долго и планомерно готовил себя к тренерской профессии. Учился у знаменитых наставников, мотал на ус. Мэтр Владимир Юрзинов-старший может подтвердить. Кудашов ведь один из его лучших учеников. Так пусть парни сыграют в Хельсинки за своего тренера!

Сборная России на тренировке

Вратари: Бочаров, Бобков, Самонов

1-я пятерка: Блажиевский — Ожиганов, Окулов — Карнаухов — Слепышев

2-я пятерка: Черепанов — Сергеев, Сошников — Кадейкин — Макеев

3-я пятерка: Зуб — Рафиков, Бурдасов — Швец-Роговой — Кузьменко

4-я пятерка: Мищенко — Шарипзянов, Жафяров — Семенов — Шумаков

5-я пятерка: Дыбленко — Фазылзянов, Каюмов — Алексеев — Кудрявцев