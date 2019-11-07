Текущие события
Хоккей. НХЛ
8.11
Торонто Мэйпл Ливз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
8.11
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
8.11
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
8.11
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
8.11
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. Европа
20:30
Чехия
Швеция
31
Хоккей. НХЛ
8.11
Оттава Сенаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. Европа
19:30
Россия
Финляндия
34
Хоккей. НХЛ
8.11
Чикаго Блэкхокс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
8.11
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
8.11
Калгари Флэймз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
8.11
Аризона Койотс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
8.11
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
Все события
Фоторепортажи
37«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
22:11 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноября. /ТАСС/. Российские хоккеисты уступили команде Финляндии со счетом 3:4 в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла. Встреча прошла на «Хартвалл-арене» в Хельсинки в присутствии 9421 зрителей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе сборной России шайбы забросили Дамир Шарипзянов (6-я минута) и Рушан Рафиков (34 и 46). У команды Финляндии отличились Харри Песонен (31 и 51), Сакари Маннинен (33) и Миро Альтонен (48). Россияне потерпели третье поражение подряд от команды Финляндии в очных матчах во всех турнирах.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Швеции, а финны встретятся с хоккеистами из Чехии. Обе встречи пройдут 9 ноября.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев — 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы — четыре, чехи — один.

Читайте также
Россия
3:4
1:0, 1:2, 1:2
Финляндия
Хоккей, Еврохоккейтур, Кубок Карьяла7.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Алексей КудашовЮкка Ялонен
Вратари
Иван БочаровХарри Сятери
1-й период
05:29Дамир Шарипзянов(Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов)
19:34Кристиан Куусела
2-й период
29:30Артем Блажиевский
29:30Артем Блажиевский
30:18Харри Песонен(Сакари Маннинен, Микко II Лехтонен)
32:42Сакари Маннинен
33:20Рушан Рафиков(Дамир Жафяров)
35:46Юусо Хиетанен
37:52Константин Окулов
37:52Константин Окулов
37:52Атте Охтамаа
3-й период
43:24Нико Оямяки
44:17Юхани Тюрвяйнен
45:21Рушан Рафиков(Антон Бурдасов, Константин Окулов)
46:56Алексей Макеев
47:21Миро Аалтонен(Юусо Хиетанен, Тони Раяла)
50:53Харри Песонен(Ессе Пульюярви, Вилле Покка)
52:52Артем Блажиевский
57:12Иван Мищенко
Статистика
22Штрафное время10
4Игра в большинстве5
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМикаэль Норд(Швеция)
Главный судьяАндреас Харнебринг(Швеция)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Ничего страшного с Загитовой не происходит. Она просто взрослеет
Месть за Малкина не удалась. Кудашов начал в сборной с поражения
Шедевр Фернандеша. «Краснодар» не хочет оставаться без плей-офф
Средний возраст сборной России по биатлону как у тренера шведов
Щербакова в битве с судьями. Главные интриги «Гран-при Китая»
Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
ЦСКА в гостях у «Ференцвароша» (трансляция)
Болельщики ЦСКА устроили беспорядки в метро Будапешта
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь