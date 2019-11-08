Месть за Овечкина и Малкина не удалась. Кудашов начал в сборной с поражения от чемпионов мира
Неудачный дебют нового главного тренера. У сборной России проблемы с обороной и дисциплиной.
Неудачный дебют нового главного тренера. У сборной России проблемы с обороной и дисциплиной.
Начинать работу в национальной команде с Кубка Карьяла — славная, но подзабытая традиция для российских тренеров. Что Олег Знарок, что Илья Воробьев приходили в сборную весной, а вот Вячеслав Быков с Зинэтулой Билялетдиновым стартовали с финского этапа Евротура. И что примечательно, оба этот турнир выигрывали. Причем со стопроцентным результатом. Чем не планка для Алексея Кудашова, дебютировавшего в должности главного тренера сборной России?
Ушат критики был вылит на Кудашова еще до первого официального матча у руля сборной. Виной всему результаты СКА — базового клуба сборной. На матч с финнами, если считать
На протяжении всей карьеры Бурдасова в национальной команде несколько недооценивали. Даже когда он был лучшим снайпером лиги, его вызвали на Евротур скорее для галочки. Но стоило променять НХЛ на СКА, как он получил
Свой первый гол в первом матче за сборную России Шарипзянов забросил в ворота Харри Сятери — лучшего вратаря октября в КХЛ. Возвращение в Россию помогло ему вернуться и в сборную. Победный для финнов турнир в Братиславе страж ворот «Сибири» пропустил, зато в составе наших соперников вышло на лед сразу 13 чемпионов мира! Тех самых, что в мае оставили звездную российскую команду без финала. Перед стартовым матчем Кубка Карьяла под своды «Хартвалл Арены» организаторы подняли чемпионский стяг. Он должен был служить дополнительной мотивацией не только для хоккеистов Суоми, но и для их соперников.
Иван Бочаров, как и Шарипзянов проводивший первый матч за национальную команду, в первом периоде откровенно скучал. Работы у него было гораздо меньше, чем вратарь «Динамо» привык в клубе. А вот вторая шайба в воротах финнов могла оказаться еще до перерыва. Здесь и уфимская парочка Сошников — Кадейкин постаралась, и капитан Бурдасов, который буквально терроризировал Сятери.
«Павел Карнаухов — первый центр сборной России», — привыкнуть к такой формулировкой сложно. Даже в экспериментальном составе персона форварда ЦСКА, который и в клубе не выходит в ведущих звеньях, выглядела странно. Однако на старте второго периода именно «армейская» тройка начала укатывать финнов. Карнаухов с Окуловым и Слепышевым затеяли позиционную атаку, а продолжили представители других звеньев. Пользуясь ближней лавкой, россияне менялись и не отдавали шайбу около двух минут.
Пока одни игроки ЦСКА делали все, чтобы развить преимущество, их одноклубник надломил игру. Артем Блажиевский жестко встретил Юхани Тюрвяйнена, за что получил 2+10. Казалось, что самое страшное — удаление до конца матча, обошло обладателя Кубка Гагарина стороной, но и его двухминутное удаление финны цинично реализовали. Зуб с Рафиковым не углядели на пятаке за Харри Песоненом. А уже спустя две с половиной минуты Сакари Маннинен реализовал буллит в ворота сборной России — 1:2.
То, что подопечные Кудашова уступали в счете, выглядело не очень логично. Сборная России доминировала, создавала моменты и… пропускала. Чем не классика матчей с финнами, не так ли? Если бы команда Юкки Ялонена засушила победный счет, никто бы не удивился. Это было бы вполне в стиле хоккеистов Суоми. Но против этого выступил Рушан Рафиков, который броском от синей линии довольно быстро сделал счет снова равным.
На этой шайбе Рафиков решил не останавливаться, и после перерыва оформил дубль! Самого забивного защитника «Локомотива» Кудашов выпустил на большинство, когда финны остались втроем. Никто из участников спецбригады не решался брать инициативу на себя, а когда даже Бурдасов отдал шайбу Рафикову, сомнений бросать или не бросать у Рушан не осталось. Вскоре, правда, финны ответили на гол в большинстве голом в большинстве.
До поры до времени сборная России пропускала только в стандартных ситуациях: в меньшинстве, да с буллита. Однако когда до финальной сирены оставалось десять минут, наши защитники уже во второй раз за матч проспали на пятаке Песонена. Финну хватило времени даже для того, чтобы подработать шайбу. Этот гол стал решающим в битве с чемпионами мира. Матч на Кубке Карьяла выдался совершенно другим по сюжету и счету, но аналогичным по результату. Русской молодежи, несмотря на обилие моментов, не удалось отомстить за Овечкина, Малкина и других заезд НХЛ.
|Алексей Кудашов
|Юкка Ялонен
|Иван Бочаров
|Харри Сятери
|05:29
|Дамир Шарипзянов(Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов)
|19:34
|Кристиан Куусела
|29:30
|Артем Блажиевский
|29:30
|Артем Блажиевский
|30:18
|Харри Песонен(Сакари Маннинен, Микко II Лехтонен)
|32:42
|Сакари Маннинен
|33:20
|Рушан Рафиков(Дамир Жафяров)
|35:46
|Юусо Хиетанен
|37:52
|Константин Окулов
|37:52
|Константин Окулов
|37:52
|Атте Охтамаа
|43:24
|Нико Оямяки
|44:17
|Юхани Тюрвяйнен
|45:21
|Рушан Рафиков(Антон Бурдасов, Константин Окулов)
|46:56
|Алексей Макеев
|47:21
|Миро Аалтонен(Юусо Хиетанен, Тони Раяла)
|50:53
|Харри Песонен(Ессе Пульюярви, Вилле Покка)
|52:52
|Артем Блажиевский
|57:12
|Иван Мищенко
|22
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Микаэль Норд(Швеция)
|Главный судья
|Андреас Харнебринг(Швеция)