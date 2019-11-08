Месть за Овечкина и Малкина не удалась. Кудашов начал в сборной с поражения от чемпионов мира

Источник: РИА "Новости"

Начинать работу в национальной команде с Кубка Карьяла — славная, но подзабытая традиция для российских тренеров. Что Олег Знарок, что Илья Воробьев приходили в сборную весной, а вот Вячеслав Быков с Зинэтулой Билялетдиновым стартовали с финского этапа Евротура. И что примечательно, оба этот турнир выигрывали. Причем со стопроцентным результатом. Чем не планка для Алексея Кудашова, дебютировавшего в должности главного тренера сборной России?

Ушат критики был вылит на Кудашова еще до первого официального матча у руля сборной. Виной всему результаты СКА — базового клуба сборной. На матч с финнами, если считать только-только обменягого из «Ак Барса» Игоря Ожиганова, вышли пять игроков питерского клуба. Еще двое, Александр Самонов и Ярослав Дыбленко, остались в запасе. И это мы говорим только о шестой команде чемпионата КХЛ! Игроку СКА уже привычно досталась и капитанская нашивка. Вслед за Павлом Дацюком и Евгением Кетовым эту роль примерил на себя Антон Бурдасов.

На протяжении всей карьеры Бурдасова в национальной команде несколько недооценивали. Даже когда он был лучшим снайпером лиги, его вызвали на Евротур скорее для галочки. Но стоило променять НХЛ на СКА, как он получил карт-бланш. С тем, чтобы отработать выданные авансы, Антон тянуть не стал и уже на шестой минуте поучаствовал в заброшенный шайбе. Залетев в зону, он быстро сориентировался и нашел передачей Дамира Шарипзянова. Нападающие стянули на себя внимание, а защитник «Нефтехимика» открыл счет своим голам за национальную команду.

Свой первый гол в первом матче за сборную России Шарипзянов забросил в ворота Харри Сятери — лучшего вратаря октября в КХЛ. Возвращение в Россию помогло ему вернуться и в сборную. Победный для финнов турнир в Братиславе страж ворот «Сибири» пропустил, зато в составе наших соперников вышло на лед сразу 13 чемпионов мира! Тех самых, что в мае оставили звездную российскую команду без финала. Перед стартовым матчем Кубка Карьяла под своды «Хартвалл Арены» организаторы подняли чемпионский стяг. Он должен был служить дополнительной мотивацией не только для хоккеистов Суоми, но и для их соперников.

Иван Бочаров, как и Шарипзянов проводивший первый матч за национальную команду, в первом периоде откровенно скучал. Работы у него было гораздо меньше, чем вратарь «Динамо» привык в клубе. А вот вторая шайба в воротах финнов могла оказаться еще до перерыва. Здесь и уфимская парочка Сошников — Кадейкин постаралась, и капитан Бурдасов, который буквально терроризировал Сятери.



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«Павел Карнаухов — первый центр сборной России», — привыкнуть к такой формулировкой сложно. Даже в экспериментальном составе персона форварда ЦСКА, который и в клубе не выходит в ведущих звеньях, выглядела странно. Однако на старте второго периода именно «армейская» тройка начала укатывать финнов. Карнаухов с Окуловым и Слепышевым затеяли позиционную атаку, а продолжили представители других звеньев. Пользуясь ближней лавкой, россияне менялись и не отдавали шайбу около двух минут.

Пока одни игроки ЦСКА делали все, чтобы развить преимущество, их одноклубник надломил игру. Артем Блажиевский жестко встретил Юхани Тюрвяйнена, за что получил 2+10. Казалось, что самое страшное — удаление до конца матча, обошло обладателя Кубка Гагарина стороной, но и его двухминутное удаление финны цинично реализовали. Зуб с Рафиковым не углядели на пятаке за Харри Песоненом. А уже спустя две с половиной минуты Сакари Маннинен реализовал буллит в ворота сборной России — 1:2.

То, что подопечные Кудашова уступали в счете, выглядело не очень логично. Сборная России доминировала, создавала моменты и… пропускала. Чем не классика матчей с финнами, не так ли? Если бы команда Юкки Ялонена засушила победный счет, никто бы не удивился. Это было бы вполне в стиле хоккеистов Суоми. Но против этого выступил Рушан Рафиков, который броском от синей линии довольно быстро сделал счет снова равным.

На этой шайбе Рафиков решил не останавливаться, и после перерыва оформил дубль! Самого забивного защитника «Локомотива» Кудашов выпустил на большинство, когда финны остались втроем. Никто из участников спецбригады не решался брать инициативу на себя, а когда даже Бурдасов отдал шайбу Рафикову, сомнений бросать или не бросать у Рушан не осталось. Вскоре, правда, финны ответили на гол в большинстве голом в большинстве.