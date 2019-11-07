Сборная Чехии по хоккею победила команду Швеции в матче Кубка Карьяла

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В составе сборной Чехии шайбы забросили Дмитрий Яшкин (25-я минута), Ян Коварж (35) и Михал Репик (59). У шведской команды отличился Микаэль Викстранд (31).

Ранее россияне проиграли сборной Финляндии со счетом 3:4. В следующем матче сборная Швеции сыграет с командой России, а чешские хоккеисты встретятся со сборной Финляндии. Обе встречи пройдут 9 ноября.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.