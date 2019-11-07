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23:17 (мск), источник: ТАСС

Сборная Чехии по хоккею победила команду Швеции в матче Кубка Карьяла

ТАСС, 7 ноября. Чешские хоккеисты обыграли команду Швеции со счетом 3:1 в матче стартового тура первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла. Встреча прошла на «Тегера-арене» в Лександе (Швеция) в присутствии 5078 зрителей.

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Источник: Reuters

В составе сборной Чехии шайбы забросили Дмитрий Яшкин (25-я минута), Ян Коварж (35) и Михал Репик (59). У шведской команды отличился Микаэль Викстранд (31).

Ранее россияне проиграли сборной Финляндии со счетом 3:4. В следующем матче сборная Швеции сыграет с командой России, а чешские хоккеисты встретятся со сборной Финляндии. Обе встречи пройдут 9 ноября.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев — 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы — четыре, чехи — один.

Чехия
3:1
0:0, 2:1, 1:0
Швеция
Хоккей, Еврохоккейтур, Кубок Карьяла7.11.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Tegera Arena
Главные тренеры
Милош РжигаЮхан Гарпенлев
Вратари
Роман ВиллАдам Рейдеборн(Адам Рейдеборн)
1-й период
05:07Карл Клингберг
2-й период
21:42Командный штраф
24:47Дмитрий Яшкин(Якуб Крейчик)
30:50Микаэль Викстранд(Антон Редин)
33:5913013
34:36Ян Коварж(Андрей Нестрашил)
35:16Командный штраф
3-й период
43:40Петр Заморски
52:06Михал Ржепик
54:52Ян Коварж
54:52Даниэль Бродин
58:12Михал Ржепик(Андрей Нестрашил)
59:37Михал Ржепик
Статистика
12Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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