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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана по хоккею стартовала с поражения на Балтийском Кубке вызова

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (U-20) потерпела поражение в стартовом матче Балтийского Кубка вызова в Эстонии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: golos.ua

Соперником подопечных Сергея Старыгина были ровесники из Латвии. Казахстанцы уступили со счетом 2:5, причем по ходу встречи они вели 1:0 и 2:1 благодаря шайбам Руслана Демина и Максима Мусорова.

Следующий матч казахстанская «молодежка» проведет на турнире 9 ноября против сборной Румынии. Начало в 15:30 по времени Нур-Султана.

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