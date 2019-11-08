Молодежная сборная Казахстана по хоккею стартовала с поражения на Балтийском Кубке вызова
Молодежная сборная Казахстана по хоккею (U-20) потерпела поражение в стартовом матче Балтийского Кубка вызова в Эстонии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Молодежная сборная Казахстана по хоккею (U-20) потерпела поражение в стартовом матче Балтийского Кубка вызова в Эстонии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником подопечных Сергея Старыгина были ровесники из Латвии. Казахстанцы уступили со счетом 2:5, причем по ходу встречи они вели 1:0 и 2:1 благодаря шайбам Руслана Демина и Максима Мусорова.
Следующий матч казахстанская «молодежка» проведет на турнире 9 ноября против сборной Румынии. Начало в 15:30 по времени