Сборная Беларуси уступила во втором матче хоккейного «Турнира четырех наций» в Лиепае

Словенские хоккеисты по ходу встречи выглядели чуть увереннее подопечных Михаила Захарова, которых то и дело выручал голкипер Константин Шостак. Впрочем, у белорусов также хватало моментов для взятия ворот. Увы, соперники смогли найти брешь в обороне белорусской сборной, и Анже Куральт забросил шайбу на 35-й минуте игры.
Белорусские хоккеисты предприняли неоднократные попытки чтобы отыграться, но в итоге пропустили вторую шайбу, когда до конца основного времени встречи пошли ва-банк. Огорчил нашу дружину центральный нападающий словенцев Рок Тичар.
Таким образом, победа над французами со счетом 4:2 пока остается единственной для белорусов. В заключительный день состязаний, 9 ноября, команда Михаила Захарова в принципиальном споре померяется силами с хозяевами турнира — командой Латвии.