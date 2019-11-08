Сборная Беларуси уступила во втором матче хоккейного «Турнира четырех наций» в Лиепае

Словенские хоккеисты по ходу встречи выглядели чуть увереннее подопечных Михаила Захарова, которых то и дело выручал голкипер Константин Шостак. Впрочем, у белорусов также хватало моментов для взятия ворот. Увы, соперники смогли найти брешь в обороне белорусской сборной, и Анже Куральт забросил шайбу на 35-й минуте игры.

Белорусские хоккеисты предприняли неоднократные попытки чтобы отыграться, но в итоге пропустили вторую шайбу, когда до конца основного времени встречи пошли ва-банк. Огорчил нашу дружину центральный нападающий словенцев Рок Тичар.