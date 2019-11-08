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20:13 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси уступила во втором матче хоккейного «Турнира четырех наций» в Лиепае

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили во втором матче «Турнира четырех наций» в Лиепае. Соперники из Словении оказались сильнее подопечных Михаила Захарова и выиграли со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Словенские хоккеисты по ходу встречи выглядели чуть увереннее подопечных Михаила Захарова, которых то и дело выручал голкипер Константин Шостак. Впрочем, у белорусов также хватало моментов для взятия ворот. Увы, соперники смогли найти брешь в обороне белорусской сборной, и Анже Куральт забросил шайбу на 35-й минуте игры.

Белорусские хоккеисты предприняли неоднократные попытки чтобы отыграться, но в итоге пропустили вторую шайбу, когда до конца основного времени встречи пошли ва-банк. Огорчил нашу дружину центральный нападающий словенцев Рок Тичар.

Таким образом, победа над французами со счетом 4:2 пока остается единственной для белорусов. В заключительный день состязаний, 9 ноября, команда Михаила Захарова в принципиальном споре померяется силами с хозяевами турнира — командой Латвии.

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