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17:38 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею по буллитам обыграла шведов во втором матче на Кубке Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею по буллитам победила команду Швеции со счетом 5:4 в матче второго тура первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла. Встреча прошла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки.

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Источник: РИА "Новости"

В составе сборной России отличились Антон Слепышев (11-я минута), Дамир Жафяров (15), Кирилл Семенов (35), Никита Сошников (52). У шведов шайбы забросили Карл Клингберг (30), реализовав буллит, Микаэль Викстранд (49), Фредрик Хендемарк (54), Никлас Ханссон (58). Решающий буллит на счету Сошникова.

В первом матче российская команда уступила финнам со счетом 3:4. Позднее в субботу сборная Финляндии встретится с командой Чехии в матче второго тура. Сборная России сыграет с командой Чехии в заключительном матче турнира, а шведы встретятся с хоккеистами из Финляндии. Обе встречи пройдут в воскресенье, матч с участием сборной России начнется в 14:30 мск.

Сборные Чехии и Финляндии набрали по 3 очка, у россиян — 2 очка, у шведов — 1. Россияне и шведы провели по два матча.

Евротур в нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу.

По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев — 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы — четыре, чехи — один.

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Швеция
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0:2, 1:1, 3:1, 0:0
Россия
Хоккей, Еврохоккейтур, Кубок Карьяла9.11.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 3252 зрителя
Главные тренеры
Юхан ГарпенлевАлексей Кудашов
Вратари
Магнус Хелльберг(Магнус Хелльберг)Игорь Бобков
1-й период
03:52Микаэль Линдквист
10:52Антон Слепышев(Константин Окулов)
14:12Дамир Жафяров(Кирилл Семенов, Артем Сергеев)
15:30Сергей Шумаков
2-й период
20:11Артем Блажиевский
23:05Кирилл Семенов
25:11Фредрик Хендемарк
26:46Дамир Жафяров
29:55Карл Клингберг
32:27Симон Бертильссон
34:25Кирилл Семенов(Дамир Жафяров, Артем Сергеев)
3-й период
43:27Оскар Линдберг
44:00Сергей Шумаков
47:00Артур Каюмов
48:00Камиль Фазылзянов
48:19Антон Редин
50:40Карл Клингберг
51:25Никита Сошников(Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко)
53:11Фредрик Хендемарк(Даниэль Бродин)
53:57Карл Клингберг
57:43Никлас Ханссон(Линус Юханссон, Карл Клингберг)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Сошников(Россия)
Статистика
12Штрафное время14
7Игра в большинстве6
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяЙонас Кова(Швеция)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
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