Сборная России по хоккею по буллитам обыграла шведов во втором матче на Кубке Карьяла

Источник: РИА "Новости"

В составе сборной России отличились Антон Слепышев (11-я минута), Дамир Жафяров (15), Кирилл Семенов (35), Никита Сошников (52). У шведов шайбы забросили Карл Клингберг (30), реализовав буллит, Микаэль Викстранд (49), Фредрик Хендемарк (54), Никлас Ханссон (58). Решающий буллит на счету Сошникова.

В первом матче российская команда уступила финнам со счетом 3:4. Позднее в субботу сборная Финляндии встретится с командой Чехии в матче второго тура. Сборная России сыграет с командой Чехии в заключительном матче турнира, а шведы встретятся с хоккеистами из Финляндии. Обе встречи пройдут в воскресенье, матч с участием сборной России начнется в 14:30 мск.

Сборные Чехии и Финляндии набрали по 3 очка, у россиян — 2 очка, у шведов — 1. Россияне и шведы провели по два матча.

Евротур в нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу.

По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.