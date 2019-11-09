Россия вымучила первую победу с новым тренером. Кудашов победил шведов только в буллитах

Поражение от финнов в первом матче Кубка Карьяла вызвала чувство дежавю. Как тут не провести параллели с поражением, которое наша команда потерпела от этого же соперника в полуфинале чемпионата мира? Нет, не по счету, рисунку игры или каким-то другим чисто спортивным признакам. На этот раз финская машина не ставила цель пересидеть русских в обороне. Да и моментов подопечные Алексея Кудашова создали не в пример больше, чем в Братиславе. А вот послематчевые интервью оказались похожи как две капли воды. Что сейчас, что тогда российские хоккеисты не стеснялись заявлять в прессе, что они играли лучше и заслуживали победу.

Один раз — случайность, два — совпадение, три — закономерность. Вот и проигрывая раз за разом финнам, при этом свято веря в собственное превосходство, наивно жаловаться на судьбу. Надо разобраться в себе. Но следующего финского теста придется подождать чуть больше месяца, до Кубка Первого Канала. Пока же сборной России календарь уготовил шведов. Соперника сильного, обозленного поражением от Чехии и совершенно иного стилистически. Если финны давали владеть шайбой и наказывали за каждую ошибку, то каждая игра с «Тре крунур» — это постоянная борьба за инициативу. В любом составе шведы хорошо катаются и играют в пас, что позволяет им действовать первым номером.

В матче со шведами у сборной России было сразу два дебютанта. Кудашов дал сыграть Камилю Фазылзянову — молодому защитнику «Ак Барса», который уже успел забросить первую шайбу в КХЛ. А в четвертом звене со своими одноклубниками по «Локомотиву» вышел Павел Кудрявцев. Больше всего от этих перестановок пострадал Никита Сошников, чьих партнеров по звену Макеева и Кадейкина решили оставить вне заявки.

Если условно уфимская тройка распалась, а ярославская образовалась, то питерскую и армейскую Кудашов трогать не стал. И именно игроки ЦСКА с первых минут взвалили на себя ношу лидеров. Константин Окулов сначала заработал для сборной России большинство, которое вполне мог реализовать Бурдасов, а чуть позже он же выдал размашистый пас на Антона Слепышева. Обладатель чуть ли не лучшего броска в составе действующих чемпионов КХЛ был беспощаден по отношению к Магнусу Хелльбергу. 1:0! Этот гол стал первым для наших нападающих на Кубке Карьяла. Все три шайбы в ворота Финляндии настреляли защитники.

Сборная России не закрылась, не откатилась и продолжила наращивать преимущество. Вторая шайба была лишь вопросом времени. Ее могли вогнать молодые «железнодорожники», но после того, как партнеры несколькими передачами начертили идеальную геометрическую фигуру, Денис Алексеев уперся во вратаря. Ох, а какая могла быть шайба! Пробил же Хелльберга одно из открытий этого сезона — Дамир Жафяров. Сделал это он не так уж эстетски, но вполне типично для себя. Форвард «Торпедо» хорошо поработал на пятаке, что он, несмотря на габариты, исправно исполнял и в играх за клуб. Россияне в некотором роде сыграли по финским конспектам, которые доказали теорему «кто выигрывает пятак — тот выигрывает матч».

Второй период был не таким однозначным. Дальняя лавка могла либо укрепить преимущество сборной России, либо дать почувствовать шайбу шведам, но вместо этого соперники упражнялись в игре в неравных составах. На двоих русские со шведами нарушили правила семь раз за один период! И те, и другие сумели по разу извлечь из этого пользу. Шведы в лице Карла Клингберга реализовали буллит, назначенный за то, что Окулов вернулся в оборону, подстраховал свои защитников, но оказался не чист на руку при отборе. На это наши хоккеисты ответили четким розыгрышем большинства. Удивительно, но субтильный на вид Жафяров уже второй раз результативно поборолся на пятаке. На этот раз он помог отличиться Кириллу Семенову.

Довести дело до победы совсем уж без нервов россиянам не удалось. Помешали этому сразу два защитника «Ак Барс». Один — Камиль Фазылзянов — нарушил правила, а другой — Микаэль Викстранд — нанес причудливый бросок в большинстве, с которым не справился Игорь Бобков. Шайба занырнула нашему вратарю в «домик». Вот уже второй матч подряд неприятности приходят к сборной России от проблем с дисциплиной. И даже роскошный бросок Никиты Сошникова в девятку ворот Хелльберга не снял вопрос о результате матча. Скользкий счет 4:3 держался до последних минут, а когда шведы сняли вратаря — Бобков не справился с броском от синей линии и последующим рикошетом.