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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сошников: Со шведами сказались неопытность и несыгранность сборной России

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноя — РИА Новости, Семен Галькевич. Неопытность и несыгранность сборной России по хоккею сказались в матче Кубка Карьяла со шведами, считает форвард национальной команды Никита Сошников.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кубок Карьяла, первый в сезоне этап Евротура, проходит в Хельсинки с 7 по 10 ноября. Россияне в субботу со счетом 5:4 по буллитам обыграли команду Швеции. Сошников отметился голом и реализовал решающий послематчевый бросок.

«В любом случае победа — это позитив, но такие матчи нельзя упускать, надо выигрывать. Это неопытность наша и несыгранность, новые партнеры у всех — тяжело сыграться за одну тренировку. Никаких оправданий, но списать немножко на это можно. С чехами будет хорошая игра завтра, это принципиальный соперник. Что касается буллита, то это заготовка моя. Подумал, что Хелльберг не должен знать ее, так что решил исполнить», — сказал Сошников журналистам.

Швеция
4:5Б
0:2, 1:1, 3:1, 0:0
Россия
Хоккей, Еврохоккейтур, Кубок Карьяла9.11.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 3252 зрителя
Главные тренеры
Юхан ГарпенлевАлексей Кудашов
Вратари
Магнус Хелльберг(Магнус Хелльберг)Игорь Бобков
1-й период
03:52Микаэль Линдквист
10:52Антон Слепышев(Константин Окулов)
14:12Дамир Жафяров(Кирилл Семенов, Артем Сергеев)
15:30Сергей Шумаков
2-й период
20:11Артем Блажиевский
23:05Кирилл Семенов
25:11Фредрик Хендемарк
26:46Дамир Жафяров
29:55Карл Клингберг
32:27Симон Бертильссон
34:25Кирилл Семенов(Дамир Жафяров, Артем Сергеев)
3-й период
43:27Оскар Линдберг
44:00Сергей Шумаков
47:00Артур Каюмов
48:00Камиль Фазылзянов
48:19Антон Редин
50:40Карл Клингберг
51:25Никита Сошников(Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко)
53:11Фредрик Хендемарк(Даниэль Бродин)
53:57Карл Клингберг
57:43Никлас Ханссон(Линус Юханссон, Карл Клингберг)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Сошников(Россия)
Статистика
12Штрафное время14
7Игра в большинстве6
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяЙонас Кова(Швеция)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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