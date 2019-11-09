Сошников: Со шведами сказались неопытность и несыгранность сборной России

Кубок Карьяла, первый в сезоне этап Евротура, проходит в Хельсинки с 7 по 10 ноября. Россияне в субботу со счетом 5:4 по буллитам обыграли команду Швеции. Сошников отметился голом и реализовал решающий послематчевый бросок.

«В любом случае победа — это позитив, но такие матчи нельзя упускать, надо выигрывать. Это неопытность наша и несыгранность, новые партнеры у всех — тяжело сыграться за одну тренировку. Никаких оправданий, но списать немножко на это можно. С чехами будет хорошая игра завтра, это принципиальный соперник. Что касается буллита, то это заготовка моя. Подумал, что Хелльберг не должен знать ее, так что решил исполнить», — сказал Сошников журналистам.