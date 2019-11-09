Кудашов: Полного удовлетворения от первой победы со сборной России нет

Источник: Спорт РИА Новости

Кубок Карьяла, первый в сезоне этап Евротура, проходит в Хельсинки с 7 по 10 ноября. Россияне в субботу со счетом 5:4 по буллитам обыграли команду Швеции. Кудашов одержал первую победу на посту.

«Полного удовлетворения нет от победы. Второй матч здесь, игроки должны были играть более солидно и уверенно, должно быть меньше неправильных действий, переходов инициативы к сопернику, ненужных удалений, которые ломают игры. Удаления в начале второго периода полностью переломили игру. Я сказал ребятам, что они способны контролировать матч все 60 минут, не давать инициативу сопернику», — сказал Кудашов журналистам.