Олимпийская сборная России победила Словакию на Кубке Германии

Встреча, прошедшая в субботу в Крефельде, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу олимпийской сборной России. В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (20-я и 61-я минуты) и Владислав Кодола (39). У словаков отличились Адам Лишка (28) и Филип Кривошик (56).