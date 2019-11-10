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9 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Олимпийская сборная России победила Словакию на Кубке Германии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Олимпийская сборная России по хоккею обыграла в овертайме команду Словакии в матче Кубка Германии.

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Встреча, прошедшая в субботу в Крефельде, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу олимпийской сборной России. В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (20-я и 61-я минуты) и Владислав Кодола (39). У словаков отличились Адам Лишка (28) и Филип Кривошик (56).

В следующем матче турнира олимпийская сборная России в воскресенье сыграет с командой Швейцарии.

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