Олимпийская сборная России по хоккею победила Швейцарию на Кубке Германии

Встреча, прошедшая в воскресенье в Крефельде, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу сборной России. В составе победителей шайбы забросили Владимир Брюквин (19-я минута), Даниил Ильин (29) и Иван Игумнов (58). У проигравших отличились Симон Лекольтре (22), Тейлор Мой (42) и Алессио Бертаджа (47). В серии буллитов победу российской команде принес Артем Галимов.