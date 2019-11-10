Текущие события
Хоккей. Европа
перерыв
Финляндия
Швеция
10
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
23:59
Ванкувер Кэнакс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. Европа
14:30
Чехия
Россия
30
Хоккей. НХЛ
11.11
Детройт Ред Уингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
11.11
Чикаго Блэкхокс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
11.11
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
11.11
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Нэшвилл Предаторз
Б
21
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
8Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
17:14 (мск), источник: ТАСС

Сборная Чехии по хоккею обыграла россиян и стала победителем Кубка Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии со счетом 0:3 в матче заключительного, третьего тура первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Встреча прошла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки.

Наверх
Источник: Федерация хоккея России

Шайбы забросили Ян Коварж (11-я минута), Лукаш Седлак (52) и Андрей Нестрашил (60).

Сборная Чехии набрала 8 очков в трех матчах и гарантировала себе первое место в турнирной таблице. Россияне идут на третьем месте, набрав 2 очка в трех играх. Позднее в воскресенье очный матч проведут команды Финляндии (второе место, 4 очка) и Швеции (четвертое, 1).

Читайте также
Россия вымучила первую победу с новым тренеромКудашов победил шведов только в буллитах
Сборная Чехии второй раз стала победителем Кубка Карьяла, впервые она выиграла турнир в 2012 году.

Евротур в нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев — 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы — четыре, чехи — два.

Читайте также
Чехия
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Россия
Хоккей, Еврохоккейтур, Кубок Карьяла10.11.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 2207 зрителей
Главные тренеры
Милош РжигаАлексей Кудашов
Вратари
Роман ВиллАлександр Самонов(Александр Самонов)
1-й период
10:32Ян Коварж(Михал Ржепик)
19:10Сергей Шумаков
2-й период
28:38Командный штраф
28:43Ян Коварж
33:42Камиль Фазылзянов
38:46Михал Ржепик
3-й период
44:02Рушан Рафиков
49:30Игорь Ожиганов
51:04Лукаш Седлак
51:04Дамир Шарипзянов
52:56Гынек Зогорна
54:40Томаш Зогорна
55:37Михал Моравчик
59:30Марек Лангхамер
59:45Андрей Нестрашил
59:55Давид Мусил
Статистика
16Штрафное время10
5Игра в большинстве8
1Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМикко Каукокари(Финляндия)
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чехия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Ничего страшного с Загитовой не происходит. Она просто взрослеет
«Зенит» так и не проснулся после «Лейпцига», но победил в Туле
Уральский талант дождался шанса от клуба НХЛ и бьется за мечту
Месси сделал хет-трик. Опять красиво забивал со штрафных
Спасибо Тедеско за Бакаева. Он должен стать настоящей «десяткой»
Малкин сотворил второй камбэк за три дня. Его ассист — шедевр
Жена Де Хеа пожертвовала карьерой и переехала в Англию (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь