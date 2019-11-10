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21:34 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты заняли третье место на юниорском турнире в Минске

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные хоккеисты России стали победителями международного турнира «Кубок Президентского спортивного клуба» среди игроков до 17 лет, который завершился на льду «Чижовка-Арены», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусы в первом матче уступили словацким хоккеистам (3:4), а затем взяли верх над латвийцами (2:1). Второе место заняла сборная Словакии, помимо подопечных Дмитрия Шульги победившая еще и балтийскую команду (3:0).

Сборная России уже в девятый раз победила на минском турнире, трижды побеждали хоккеисты Беларуси и один раз успех праздновала команда Латвии.

Организаторами турнира выступают Республиканское государственно-общественное объединение «Президентский спортивный клуб», Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Государственное культурно-спортивное учреждение «Чижовка-Арена», Минский городской исполнительный комитет, ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь».

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