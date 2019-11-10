Белорусские хоккеисты заняли третье место на юниорском турнире в Минске

Белорусы в первом матче уступили словацким хоккеистам (3:4), а затем взяли верх над латвийцами (2:1). Второе место заняла сборная Словакии, помимо подопечных Дмитрия Шульги победившая еще и балтийскую команду (3:0).

Сборная России уже в девятый раз победила на минском турнире, трижды побеждали хоккеисты Беларуси и один раз успех праздновала команда Латвии.