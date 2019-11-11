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10 ноября, источник: Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана по хоккею завершила поражением турнир в Эстонии

Молодежная сборная Казахстана по хоккею уступила национальной команде Литвы в заключительном матче Балтийского Кубка вызова в эстонском Таллине, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: eestihoki.ee

Игра за пятое-шестое места завершилась со счетом 3:4. По ходу матча казахстанцы дважды пропустили в большинстве и уступали 1:4, но едва не сделали камбэк. У команды Сергея Старыгина на 17-й минуте забил Максим Мусоров, на 37-й — Андрей Буяльский, а на 59-й в меньшинстве отличился Юсуп Асуханов.

Ранее в Таллине команда Старыгина проиграла Румынии в овертайме (1:2) и второму составу Латвии (2:5). В турнире участвовало шесть команд, а казахстанцы — единственные, кто выставил молодежный состав.

Отметим, что в декабре сборная Казахстана выступит в элитном дивизионе молодежного ЧМ.

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