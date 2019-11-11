Молодежная сборная Казахстана по хоккею завершила поражением турнир в Эстонии

Игра за пятое-шестое места завершилась со счетом 3:4. По ходу матча казахстанцы дважды пропустили в большинстве и уступали 1:4, но едва не сделали камбэк. У команды Сергея Старыгина на 17-й минуте забил Максим Мусоров, на 37-й — Андрей Буяльский, а на 59-й в меньшинстве отличился Юсуп Асуханов.