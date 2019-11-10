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21:41 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею заняла третье место на Кубке Карьяла

ТАСС, 10 ноября. Сборная Финляндии со счетом 2:1 обыграла команду Швеции в заключительном матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла. Встреча прошла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки.

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Источник: Федерация хоккея России

В составе сборной Финляндии шайбы забросили Микко Лехтонен (4-я минута) и Миро Аалтонен (26). У шведов отличился Олле Алсинг (32).

Ранее в воскресенье сборная Чехии со счетом 3:0 победила россиян и во второй раз стала победителем Кубка Карьяла. Сборная Чехии набрала восемь очков в трех матчах. Второе место заняла команда Финляндии, набравшая семь очков, россияне с двумя очками стали третьими, шведы замкнули турнирную таблицу с одним баллом в активе.

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Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев — 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы — четыре, чехи — два.

Следующий этап Евротура — Кубок Первого канала — пройдет в Москве с 12 по 15 декабря.

Финляндия
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Швеция
Хоккей, Еврохоккейтур, Кубок Карьяла10.11.2019, 18:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 12443 зрителя
Главные тренеры
Юкка ЯлоненЮхан Гарпенлев
Вратари
Харри СятериАдам Рейдеборн
1-й период
03:46Микко II Лехтонен(Хенрик Хаапала, Юусо Хиетанен)
08:24Петтери Никкиля
2-й период
21:49Петтери Линдбом
25:09Даниэль Бродин
25:24Миро Аалтонен(Теему Турунен, Хенрик Хаапала)
26:47Юхо Ламмикко
31:53Олле Алсинг(Симон Бертильссон, Фредрик Хендемарк)
33:56Матиас Броме
3-й период
50:24Карл Клингберг
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтонин Ержабек(Чехия)
Главный судьяРобин Шир(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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