Сборная России по хоккею заняла третье место на Кубке Карьяла

Источник: Федерация хоккея России

В составе сборной Финляндии шайбы забросили Микко Лехтонен (4-я минута) и Миро Аалтонен (26). У шведов отличился Олле Алсинг (32).

Ранее в воскресенье сборная Чехии со счетом 3:0 победила россиян и во второй раз стала победителем Кубка Карьяла. Сборная Чехии набрала восемь очков в трех матчах. Второе место заняла команда Финляндии, набравшая семь очков, россияне с двумя очками стали третьими, шведы замкнули турнирную таблицу с одним баллом в активе.

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Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников — сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции — проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев — 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы — четыре, чехи — два.