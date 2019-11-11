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10 ноября, источник: Sport24

Массовое побоище в матче сборных России и Белоруссии. Видео драки с участием 20 хоккеистов

Юные российские и белорусские хоккеисты устроили массовую драку во время матча Кубка Президентского спортивного клуба.

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10 ноября юниорская сборная России U16 в Минске одержала победу над командой Белоруссии U17 со счетом 6:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Драка произошла в первом периоде во время смены составов, поэтому на льду в этот момент находились около 20 хоккеистов обеих команд.

Юниорская сборная России U16 стала победителем Кубка Президентского спортивного клуба, девятый раз выиграв данный международный турнир.

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