Массовое побоище в матче сборных России и Белоруссии. Видео драки с участием 20 хоккеистов
Юные российские и белорусские хоккеисты устроили массовую драку во время матча Кубка Президентского спортивного клуба.
Юные российские и белорусские хоккеисты устроили массовую драку во время матча Кубка Президентского спортивного клуба.
10 ноября юниорская сборная России U16 в Минске одержала победу над командой Белоруссии U17 со счетом 6:0.
Драка произошла в первом периоде во время смены составов, поэтому на льду в этот момент находились около 20 хоккеистов обеих команд.
Юниорская сборная России U16 стала победителем Кубка Президентского спортивного клуба, девятый раз выиграв данный международный турнир.