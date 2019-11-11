Алексей Кудашов открыл счет поражениям
Сборная России не очень удачно выступила на Кубке Karjala.
Сборная России не очень удачно выступила на Кубке Karjala.
Сборная России не очень удачно провела первый этап хоккейного Евротура. На Кубке Karjala она одержала одну победу — по буллитам над шведами, уступив в основное время финнам и чехам. Впрочем, такой результат вряд ли можно считать неожиданным, учитывая особенности российского состава.
Формально это выступление сборной России можно считать даже
То, что сборной России на финском турнире будет довольно сложно, предвидеть было нетрудно. Он стал первым соревнованием в должности ее главного тренера для Алексея Кудашова, получившего назначение летом. И тот использовал его явно не для того, чтобы во что бы то ни стало поднять
Так вот, российский вариант, отправленный в Финляндию, выглядел совсем экспериментальным, что ли. В нем было минимум игроков хотя бы с более или менее приличным опытом
Ждать стабильности, четкости от такой команды было глупо. Ни стабильности, ни четкости она в итоге и не показала, хотя два первых матча в ее исполнении были довольно симпатичными. И с финнами, и со шведами сборная России сыграла в веселый хоккей с акцентом на атаку. Хозяевам она проиграла, ведя в счете,
Пожалуй, единственным без всяких оговорок неудачным матчем на Кубке Karjala для них был тот, которым они турнир завершили. В игре с чехами
А отдельной темой можно считать игру в большинстве. Во втором периоде при счете 0:1 сборной России выпала редчайшая возможность почти две полные минуты играть впятером против троих оппонентов. Она не то что не забила — практически не создала критических ситуаций для чехов. В формате «5 на 3» она
Кубок Карьяла — первый этап Евротура
Второй тур. Швеция—Россия 4:5 (буллиты). Финляндия—Чехия 2:3 (буллиты). Третий тур. Чехия—Россия 3:0. Финляндия—Швеция 2:1.
|В
|ВО
|ПО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|Ш
|О
|1. Чехия
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|9:3
|8
|2. Финляндия
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|8:7
|7
|3. Россия
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|8:11
|2
|4. Швеция
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|6:10
|1
Алексей Доспехов.