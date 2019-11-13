Договорняк в Беларуси? Фарм-клуб минского «Динамо» проиграл матч со счёта 5:1

Источник: vk.com/hcmogilev

Белорусский хоккейный чемпионат почти ничем не примечателен для обычного российского болельщика. Но во вторник там был сыгран очень странный матч.

Что произошло?

12 ноября в рамках белорусской Экстралиги «Динамо» из Молодечно принимало «Могилев». По ходу встречи хозяева вели со счетом 5:1, но итоговые цифры после третьего периода удивили всех, ведь команда гостей смогла отыграть такое отставание — 5:6. «Динамо» идет четвёртым в лиге, а «Могилев» — на предпоследнем седьмом месте. В белорусском чемпионате очень большой разрыв между уровнями команд, эти два клуба находятся в абсолютно двух разных «лагерях». Стоит отметить, что хозяева играли в оптимальном составе, а гости последний раз побеждали в основное время два месяца назад. Расклад не в пользу «Могилева», но может гости просто собрались и взяли себя в руки?

Третий период начинался при счёте 5:2. За этот период гости забили четырежды. И последние две шайбы выглядели очень странно. На 52-й минуте защитник «Динамо» Никита Устиненко покатился в абсолютно обратную сторону от нападающего «Могилева», открыв игроку гостей путь к воротам. Следующая шайба была забита после паса сразу через трёх игроков хозяев. Чудеса да и только.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GwEKT-jLyzI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Может бы это событие и прошло мимо глаз, если бы «Динамо» из Молодечно не было фарм-клубом минского «Динамо». Некоторые действующие лица сего действия уже выступали в составе минчан в рамках КХЛ в этом сезоне.

Что говорят официальные лица?

Данное событие прокомментировали в Федерации Хоккея Беларуси, минском «Динамо» и молодеченском «Динамо».



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«Федерация занимает жесткую и непримиримую позицию в отношении договорных матчей, недобросовестной игры на ставках, прямо или косвенно влияющих на спортивный результат. При возникновении подозрений на сей счет мы оказывали и продолжим оказывать всемерное содействие правоохранительным органам, проводящим расследования подобных случаев для установления виновных и их наказания. Разумеется, в случае, если вина будет доказана», — сказали в ФХРБ.

«Хотя “Динамо-Молодечно” не входит в структуру “Динамо-Минск” и клубы не связаны никакими финансовыми отношениями, между ними заключены лишь договора о сотрудничестве, “Динамо-Минск” не может проигнорировать ситуацию, которая сложилась вокруг матча “Динамо-Молодечно” — “Могилев”. Генеральный директор ХК “Динамо-Минск” Дмитрий Басков незамедлительно вызвал руководство “Динамо-Молодечно” и тренерский штаб этой команды, чтобы выслушать их объяснения. После этой встречи будут приняты решения, о которых мы сообщим позже», — сказали в минском «Динамо».

«Перед матчем у букмекеров нелогичным образом изменялись коэффициенты? Я никогда не играл в эти игры. Это какие-то глупости. Не знаю, чего вы сейчас хотите. Меня не нужно провоцировать. Мне нечего вообще скрывать. Если хоккеисты перестали играть, если матч проиграли, то такие моменты бывают. У меня случалось такое, что уступали в три шайбы, а потом побеждали. Лидеры не взяли игру на себя, но ошибались-то все. При счете 5:1 заменили вратаря Алексея Иванова на Никиту Толопило? Объясняю. Иванов сейчас у нас единственный свой вратарь. Так как он легионер, то не может играть более 50 процентов поединков. Если находится на льду меньше половины времени матча, то он не считается, как сыгранный. Поэтому поменяли Иванова по Толопило. Никита [перед третьим периодом] сказал о том, что дернул пах. У нас не было другого выхода, как обратно поставить Иванова», — сказал тренер молодечнского «Динамо» Дмитрий Кравченко.

Такой результат — протест команды?

Все факты ведут на договорняк, но есть еще один немаловажный факт — игроки из Молодечно не получают зарплату на протяжении нескольких месяцев. И некоторые эксперты считают, что это основная причина поражения. Неужели игроки устроили своеобразную забастовку в третьем периоде? Статистика бросков на этом отрезке матча — 2:17 в пользу гостей. В прошлом сезоне похожие вещи уже происходили: игрокам не платили, они не играли должным образом.