Договорняк в Беларуси? Фарм-клуб минского «Динамо» проиграл матч со счёта 5:1
Такое может случиться, когда игроки не получают зарплату несколько месяцев.
Такое может случиться, когда игроки не получают зарплату несколько месяцев.
Белорусский хоккейный чемпионат почти ничем не примечателен для обычного российского болельщика. Но во вторник там был сыгран очень странный матч.
12 ноября в рамках белорусской Экстралиги «Динамо» из Молодечно принимало «Могилев». По ходу встречи хозяева вели со счетом 5:1, но итоговые цифры после третьего периода удивили всех, ведь команда гостей смогла отыграть такое отставание — 5:6. «Динамо» идет четвёртым в лиге, а «Могилев» — на предпоследнем седьмом месте. В белорусском чемпионате очень большой разрыв между уровнями команд, эти два клуба находятся в абсолютно двух разных «лагерях». Стоит отметить, что хозяева играли в оптимальном составе, а гости последний раз побеждали в основное время два месяца назад. Расклад не в пользу «Могилева», но может гости просто собрались и взяли себя в руки?
Третий период начинался при счёте 5:2. За этот период гости забили четырежды. И последние две шайбы выглядели очень странно. На 52-й минуте защитник «Динамо» Никита Устиненко покатился в абсолютно обратную сторону от нападающего «Могилева», открыв игроку гостей путь к воротам. Следующая шайба была забита после паса сразу через трёх игроков хозяев. Чудеса да и только.
Может бы это событие и прошло мимо глаз, если бы «Динамо» из Молодечно не было
Данное событие прокомментировали в Федерации Хоккея Беларуси, минском «Динамо» и молодеченском «Динамо».
«Федерация занимает жесткую и непримиримую позицию в отношении договорных матчей, недобросовестной игры на ставках, прямо или косвенно влияющих на спортивный результат. При возникновении подозрений на сей счет мы оказывали и продолжим оказывать всемерное содействие правоохранительным органам, проводящим расследования подобных случаев для установления виновных и их наказания. Разумеется, в случае, если вина будет доказана», — сказали в ФХРБ.
«Хотя “Динамо-Молодечно” не входит в структуру “Динамо-Минск” и клубы не связаны никакими финансовыми отношениями, между ними заключены лишь договора о сотрудничестве, “Динамо-Минск” не может проигнорировать ситуацию, которая сложилась вокруг матча “Динамо-Молодечно” — “Могилев”. Генеральный директор ХК “Динамо-Минск” Дмитрий Басков незамедлительно вызвал руководство “Динамо-Молодечно” и тренерский штаб этой команды, чтобы выслушать их объяснения. После этой встречи будут приняты решения, о которых мы сообщим позже», — сказали в минском «Динамо».
«Перед матчем у букмекеров нелогичным образом изменялись коэффициенты? Я никогда не играл в эти игры. Это
Все факты ведут на договорняк, но есть еще один немаловажный факт — игроки из Молодечно не получают зарплату на протяжении нескольких месяцев. И некоторые эксперты считают, что это основная причина поражения. Неужели игроки устроили своеобразную забастовку в третьем периоде? Статистика бросков на этом отрезке матча — 2:17 в пользу гостей. В прошлом сезоне похожие вещи уже происходили: игрокам не платили, они не играли должным образом.
Так был ли договорной матч? Или