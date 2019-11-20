Матч Кубка Первого канала Россия — Финляндия пройдет на «Газпром Арене»

Встреча Россия — Финляндия пройдет 15 декабря, начало — 16:00 мск. Ранее член совета директоров СКА и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил ТАСС, что «Газпром Арена» примет два хоккейных матча в декабре.
Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 12 по 15 декабря на МСК «ЦСКА-Арена», со шведами россияне сыграют 12 декабря, с чехами — 14 декабря. После этого в календаре матчей СКА значатся три домашних матча регулярного чемпионата КХЛ — против «Северстали», ЦСКА и магнитогорского «Металлурга». Встречи состоятся 17, 19 и 22 декабря соответственно. По информации ТАСС, вторым матчем на «Газпром Арене» может стать игра против ЦСКА.
Сборная России занимает третье место в турнирной таблице Евротура, набрав два очка в трех матчах. Лидирует команда Чехии (8 очков) второй идет сборная Финляндии (4), на последней строчке располагаются шведы (1).